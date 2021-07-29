طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق في المنزل بمكونات بسيطة ومذاق رائع

تعتبر عجينة البيتزا السريعة من أكثر أنواع العجينة الناجحة في تحضير الوجبات والدليل على ذلك مذاقها الرائع بالرغم من عدم ترك العجين لمدة طويلة حتى يختمر كما يحدث في المعجنات الأخري إلا أنها تبدو خفيفة ومرغوبة بإستمرار، ويعتبر الإقبال على الوجبات السريعة غير مرتبط بفترات معينة بل يُقبل عليها الكبار والصغار في جميع الأوقات دون توقف أو الشعور بعدم الرغبة ويوجد لها أكثر من نكهة لذلك فهي تناسب جميع الأذواق حيث يوجد بيتزا اللحوم بأصنافها وبيتزا بالجبن وغيرهم من الأصناف الأخري، ويوجد أكثر من طريقة سريعة لتحضير البيتزا مثل بيتزا الطاسة وبيتزا العشر دقائق وللتعرف على طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق المكونات: كوبان من الدقيق عالي الجودة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كأس ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

حشوة البيتزا. طريقة التحضير: نحضر كأس ونضع به كلاً من الماء الدافئ والسكر والخميرة ونقلبهم معاً ونتركهم حتى تتفاعل المكونات مع الخميرة، ونضع الكأس في في مكان دافئ بدرجة حرارة الغرفة. الإنتقال إلي تجهيز العجينة حيث نقوم بنخل الدقيق وإضافة الملح، ثم نقوم بتوسيع حفرة داخلية داخل الدقيق ثم نقوم بسكب خليط الخميرة الذي سبق تحضيره في منتصف الدقيق ثم وضع زيت الزيتون. تقليب المكونات وعجنهم لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة لينه طرية بحيث يكون لا يلتصق ملمس العجينة في اليدين. تقطيع العجين إلي قطع دائرية متوسطة الحجم ثم وضع غلاف خفيف على العجينة ونتركها لفترة محددة حوالي ساعه في مكان دافئ حتى تختمر. وضع كمية من الدقيق على رخامة المطبخ ونقوم بوضع العجينة حتى نقوم بفردها بوسيلة فرد مثل النشابة، ثم نقوم بوضع العجينة بعد فردها في الصينية مع دهنها بزيت الزيتون ووضع الحشوة حسب الرغبة سواء لحوم أو الجبن وغيرهم، بالإضافة إلي صلصة البيتزا التي تعتبر المكون الأساسي لجعل البيتزا محببة وشهية بالنسبة للأشخاص. نضع الصينية في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر عجينة البيتزا السريعة من أكثر أنواع العجينة الناجحة في تحضير الوجبات والدليل على ذلك مذاقها الرائع بالرغم من عدم ترك العجين لمدة طويلة حتى يختمر كما يحدث في المعجنات الأخري إلا أنها تبدو خفيفة ومرغوبة بإستمرار، ويعتبر الإقبال على الوجبات السريعة غير مرتبط بفترات معينة بل يُقبل عليها الكبار والصغار في جميع الأوقات دون توقف أو الشعور بعدم الرغبة ويوجد لها أكثر من نكهة لذلك فهي تناسب جميع الأذواق حيث يوجد بيتزا اللحوم بأصنافها وبيتزا بالجبن وغيرهم من الأصناف الأخري، ويوجد أكثر من طريقة سريعة لتحضير البيتزا مثل بيتزا الطاسة وبيتزا العشر دقائق وللتعرف على طريقة التحضير من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق المكونات: كوبان من الدقيق عالي الجودة.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

نصف كأس ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

حشوة البيتزا. طريقة التحضير: نحضر كأس ونضع به كلاً من الماء الدافئ والسكر والخميرة ونقلبهم معاً ونتركهم حتى تتفاعل المكونات مع الخميرة، ونضع الكأس في في مكان دافئ بدرجة حرارة الغرفة. الإنتقال إلي تجهيز العجينة حيث نقوم بنخل الدقيق وإضافة الملح، ثم نقوم بتوسيع حفرة داخلية داخل الدقيق ثم نقوم بسكب خليط الخميرة الذي سبق تحضيره في منتصف الدقيق ثم وضع زيت الزيتون. تقليب المكونات وعجنهم لمدة عشر دقائق حتى نحصل على عجينة لينه طرية بحيث يكون لا يلتصق ملمس العجينة في اليدين. تقطيع العجين إلي قطع دائرية متوسطة الحجم ثم وضع غلاف خفيف على العجينة ونتركها لفترة محددة حوالي ساعه في مكان دافئ حتى تختمر. وضع كمية من الدقيق على رخامة المطبخ ونقوم بوضع العجينة حتى نقوم بفردها بوسيلة فرد مثل النشابة، ثم نقوم بوضع العجينة بعد فردها في الصينية مع دهنها بزيت الزيتون ووضع الحشوة حسب الرغبة سواء لحوم أو الجبن وغيرهم، بالإضافة إلي صلصة البيتزا التي تعتبر المكون الأساسي لجعل البيتزا محببة وشهية بالنسبة للأشخاص. نضع الصينية في الفرن لمدة عشرون دقيقة حتى تنضج وبعد ذلك تصبح جاهزة للتقديم. طريقة التحضير:

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