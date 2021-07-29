وصفة تطويل وتكثيف الشعر بسرعة كبيرة وبمكون واحد من المنزل

يواجه الكثير من الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر ووقف نموه، وبالتالي يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق يمكن من خلالها الحصول على شعر طويل وصحي، كما أنه يتم البحث عن طرق طبيعية لحل جميع مشكلات الشعر، حيث أنه من المعروف أن الشعر يتأثر بالكثير من العوامل المختلفة.

أسرع طريقة لتطويل الشعر

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها في علاج مشاكل الشعر، ولكن تختلف فعالية كل وصفة والمدة التي تستغرقها حتى يظهر أثرها، ولكن أسرع هذه الوصفات هي وصفة عصير البصل.

يحتوي عصير البصل على الكولاجين الذي يساعد على إعادة فرز بصيلات الشعر للمواد الدهنية التي تساهم في إعادة نمو الشعر من الجذور، ولكن بالنسبة للكثير من النساء فرائحة البصل من الأمور الصعبة التي لا يتحملها البعض، حيث أن هذه الرائحة من الصعب أن يتم التخلص منها، لذلك يلجأ الكثير من الأشخاص إلى تجربة وصفات أخرى.

يتم تحضير عصير البصل من خلال تقطيع حبات البصل إلى شرائح ووضعها في المغلي لبضع دقائق حتى يتم الحصول على مياه البصل ثم يتم وضعها على فروة الرأس لمدة ساعة على الأقل كحد أقصى، وبعد ذلك يتم غسيل الشعر جيداً بالشامبو المخصص له.

طرق أخرى لتطويل الشعر

تدليك الشعر من أكثر الأمور التي تساعد على إعادة تحفيز فروة الرأس وبالتالي زيادة نمو الشعر، كما أن ذلك يساهم في الحصول على شعر كثيف وصحي.

استخدام الزيوت الطبيعية على الشعر، حيث يوجد الكثير من الزيوت الطبيعية التي تساعد على علاج مشاكل الشعر، ولكن قبل الاستخدام يجب أن يكون الشخص على علم بنوع الشعر وما هي الزيوت التي تناسبه لأنه في حالة استخدام زيوت غير مناسبة تضر بالشعر.