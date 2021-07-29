طريقة عمل كريم ألكركم والزبادي لتبيض الوجهة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة وشد البشرة

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عمل كريم ألكركم والزبادي لتبيض الوجهة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة وشد البشرة ، الكثير من النساء تسعى بشكل دائم إلى تبييض الوجه والحصول على بشرة صافية نضرة، ويعتبر تفتيح البشرة من أبرز القضايا التي واجهتها النساء في الفترات الماضية، ولهذا نجد الكثير من النساء يتبعون طرق مختلفة سواء طبيعية أو الذهاب إلى عيادات التجميل للحصول على لون أفتح، وبشرة خالية من الشوائب.عمل كريم ألكركم والزبادي لتبيض الوجهة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة
نصائح لتبييض الوجه
هناك الكثير من مستحضرات التجميل والوصفات التي يستخدمها النساء من أجل الحصول على بشرة نضرة،ولكن لا بد من أن يكون هناك التزام ببعض الأمور للحفاظ عليها.أهم النصائح لتبييض الوجه
- شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم.
- تناول الفواكه التي تحتوي على العناصر المعدنية وبعض الفيتامينات.
- ارتداء النظارات الشمسية وذلك في فصل الصيف.
- وضع واقي الشمس أثناء الخروج حتى تحني الوجه من الأشعة الضارة.
- عمل ماسكات طبيعية من فترة لأخرى.
- المداومة مع طبيب تجميل.
عصير الليمون من العصائر التي لها فعالية كبيرة في تفتيح البشرة، ويزيل الكثير من البقع الداكنة، بالإضافة إلى ماء الورد الذي يستخدم كتونر.مكونات عصير الليمون وماء الورد لتبييض الوجه
- معلقة صغيرة عصير ليمون
- معلقة ماء ورد
يتم وضع ماء الورد مع عصير الليمون ملعقة صغيرة من كل مكون، ويتم خلط كل المكونات، وتوضع على البشرة وتدلك برفق، وبعدها يغسل الوجه بماء فاتر.
ألكركم واللبن الزبادي لتبييض الوجه
ألكركم له قدرة عالية على أن يخلص البشرة من الشوائب، ويساعد في تفتيح البشرة والتخلص بشكل نهائي من البقع الداكنة.مكونات ألكركم واللبن الزبادي لتبييض الوجه
- توضع ملعقة صغيرة من ألكركم المطحون.
- وكمية من اللبن الزبادي.
يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض، وبعدها توضع هذه المكونات على الوجه، مع تدليك بشكل خفيف، وتترك حتى تجف، لمدة تصل إلى ربع ساعة، وبعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر.
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عمل كريم ألكركم والزبادي لتبيض الوجهة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة وشد البشرة ، الكثير من النساء تسعى بشكل دائم إلى تبييض الوجه والحصول على بشرة صافية نضرة، ويعتبر تفتيح البشرة من أبرز القضايا التي واجهتها النساء في الفترات الماضية، ولهذا نجد الكثير من النساء يتبعون طرق مختلفة سواء طبيعية أو الذهاب إلى عيادات التجميل للحصول على لون أفتح، وبشرة خالية من الشوائب.عمل كريم ألكركم والزبادي لتبيض الوجهة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة
نصائح لتبييض الوجه
هناك الكثير من مستحضرات التجميل والوصفات التي يستخدمها النساء من أجل الحصول على بشرة نضرة،ولكن لا بد من أن يكون هناك التزام ببعض الأمور للحفاظ عليها.أهم النصائح لتبييض الوجه
- شرب كميات كبيرة من الماء طوال اليوم.
- تناول الفواكه التي تحتوي على العناصر المعدنية وبعض الفيتامينات.
- ارتداء النظارات الشمسية وذلك في فصل الصيف.
- وضع واقي الشمس أثناء الخروج حتى تحني الوجه من الأشعة الضارة.
- عمل ماسكات طبيعية من فترة لأخرى.
- المداومة مع طبيب تجميل.
عصير الليمون من العصائر التي لها فعالية كبيرة في تفتيح البشرة، ويزيل الكثير من البقع الداكنة، بالإضافة إلى ماء الورد الذي يستخدم كتونر.مكونات عصير الليمون وماء الورد لتبييض الوجه
- معلقة صغيرة عصير ليمون
- معلقة ماء ورد
يتم وضع ماء الورد مع عصير الليمون ملعقة صغيرة من كل مكون، ويتم خلط كل المكونات، وتوضع على البشرة وتدلك برفق، وبعدها يغسل الوجه بماء فاتر.
ألكركم واللبن الزبادي لتبييض الوجه
ألكركم له قدرة عالية على أن يخلص البشرة من الشوائب، ويساعد في تفتيح البشرة والتخلص بشكل نهائي من البقع الداكنة.مكونات ألكركم واللبن الزبادي لتبييض الوجه
- توضع ملعقة صغيرة من ألكركم المطحون.
- وكمية من اللبن الزبادي.
يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض، وبعدها توضع هذه المكونات على الوجه، مع تدليك بشكل خفيف، وتترك حتى تجف، لمدة تصل إلى ربع ساعة، وبعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر.
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