كيفية صنع الوافل بالحليب بطريقة مختلفة

طريقة صنع الوافل بطريقة مختلفة عن طريق الحليب، إذا كنت تبحث عن بسكويتات الوافل الخفيفة والمقرمشة ، فأنت بالتأكيد في المكان المناسب. يمكن إعداد الوصفة بسرعة وتتكون المكونات الموجودة لدينا بشكل دائم في مطبخنا. إذا كنت تتطلعين إلى أداة صنع الوافل السميكة فتبعا للمقادير أدناه ستتمكنين من عمل ثلاث قطع باستخدام هذه الوصفة .

طريقة عمل الوافل بالحليب

لا يمكن أن تكون عملية صنع هذا الوافل أسهل من هذه الطريقة.

اخفقي المكونات الجافة معًا: الدقيق ، نشا الذرة ، مسحوق الخبز ، صودا الخبز ، وقليل من الملح. اخفقي المكونات المبللة معًا في وعاء آخر أو اخفقيها في إبريق قياس. امزجي المكونات الرطبة والجافة حتى لا ترى خطوط الدقيق وإذا بقيت بضع كتل صغيرة من الدقيق ، فلا بأس بذلك. اتركي الخليط لمدة 10 دقائق. ادخلي حوالي نصف كوب من الخليط داخل الماكينة أو القالب. انقلي الوافل المطبوخ إلى فرن دافئ (200 درجة) حتى تظل دافئة وهشة. بمجرد نضج الوافل ضعيه مباشرة على رف الفرن ليبقى دافئًا وهشًا. كرري العملية مع الخليط المتبقي. الدقائق الإضافية في الفرن تضيف المزيد من الهشاشة إلى السطح الخارجي للوافل وتحافظ عليه دافئ للتقديم.

لمزيد من القرمشة ، افصلي البيض واخلطي الصفار مع المكونات الرطبة، ثم اخفقي بياض البيض. بمجرد خلط المكونات الجافة والرطبة ، أضيفي بياض البيض المخفوق.

يُضفي فصل البيض وضرب البياض مزيدًا من الهواء على الخليط ويجعله خفيفًا جدًا. وهذا السر في القرمشة والهشاشة.

طريقة أخري لعمل وافل خفيف ومقرمش

زمن التحضير 25 دقيقة، طبخ 10 دقائق، إجمالي 35 دقيقة.

نشا الذرة هو سر الفطائر المقرمشة. ممزوجًا بالدقيق ، يضمن نشا الذرة أن تكون الفطائر مقرمشة تمامًا من الخارج وطرية من الداخل.

3/4 كوب (100 جرام) دقيق لجميع الأغراض ربع كوب (30 جرام) نشاء ذرة 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 1/4 ملعقة صغيرة من صودا الخبز 1 ملعقة كبيرة سكر 1/2 ملعقة صغيرة ملح 1 كوب (235 مل) حليب كامل الدسم أو 2٪ قليل الدسم هو الأفضل 1/3 كوب (80 مل) زيت نباتي 1 بيضة كبيرة 1 ملعقة صغيرة فانيليا زبدة ، شراب و / أو توت للتقديم

اخفقي الدقيق ، نشا الذرة ، السكر ، البيكنج بودر ، صودا الخبز والملح في وعاء متوسط. في وعاء آخر أو إبريق قياس كبير ، اخفقي الحليب والزيت النباتي والبيض والفانيليا معًا حتى تمتزج. يُسكب مزيج الحليب في خليط الدقيق ويُخفق حتى يتجانس تمامًا. اترك الخليط جانبًا لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يتخمر.

سخني الفرن إلى 200 درجة وسخني أداة الوافل. نسكب المزيج على أداة الوافل الساخنة (حوالي نصف كوب) ونطهى حتى يصبح الوافل هشًا وبنيًا ذهبيًا. ضعي الوافل المطبوخ مباشرة على رف الفرن لكي يبقى دافئًا وهشًا. كرري العملية مع الخليط المتبقي . يقدم مع الزبدة والشراب والتوت.

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