أسرع طريقة لتحضير الكيكة الإسفنجية الهشة في الخلاط وجاهزة في 5 دقائق فقط

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الكيك من الحلويات سريعة التحضير التي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل بسهولة، كما أن الكيك من الحلويات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مناسبة أو حفلة، حيث أنها لا تعتبر وجبة حلويات فقط ولكن من الممكن أن يتم اعتبارها وجبة فطار بجانب كوب من الشاي الساخن، كما أنه من الحلويات التي يتم تصنيعها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة.تحضير الكيك في المنزل
الكيك من الحلويات التي يمكنها تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة وتكاليف قليلة وفي المنزل، كما أنه يتم تشكيل الكيك بالعديد من الأشكال حسب رغبة كل فرد وحسب النكهة التي يفضلها الأشخاص، حيث أنه من الممكن أن يتم تحضير الكيك بنكهة البرتقال ومن الممكن استخدام الشوكولاتة للتزيين وأيضاً يتم وضع الجوز والزبيب لتزيد من حلاوة مذاق الكيك.تحضير كيكة الخلاط السريعة
المكونات
- كوب كبير من الدجاج بعد أن يتم نخله.
- كوب كبير من السكر.
- بيضتان.
- نصف كوب صغير من الحليب البودرة.
- نصف كوب صغير من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة كبيرة من البيكينج باودر.
في الخلاط الكهربائي يتم إضافة كلاً من السكر والزبيب والحليب والبيض والفانيلا والزيت، ثم يتم تشغيل الخلاط وتخلط جميع هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.
يتم إضافة الدقيق الأبيض والبيكنج باودر إلى الخليط ثم يتم تشغيل الخلاط مرة ثانية لخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد، ويستمر الخلط حتى يتم الحصول على خليط متماسك القوام.
بعد أن يتم دهن الصينية بالزبدة يتم سكب الخليط في الصينية وفردها ثم يتم رش الدقيق على سطح الصينية، ويتم إدخال الصينية في الفرن.
الوسوم
الكيك من الحلويات سريعة التحضير التي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل بسهولة، كما أن الكيك من الحلويات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي مناسبة أو حفلة، حيث أنها لا تعتبر وجبة حلويات فقط ولكن من الممكن أن يتم اعتبارها وجبة فطار بجانب كوب من الشاي الساخن، كما أنه من الحلويات التي يتم تصنيعها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة.تحضير الكيك في المنزل
الكيك من الحلويات التي يمكنها تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة وتكاليف قليلة وفي المنزل، كما أنه يتم تشكيل الكيك بالعديد من الأشكال حسب رغبة كل فرد وحسب النكهة التي يفضلها الأشخاص، حيث أنه من الممكن أن يتم تحضير الكيك بنكهة البرتقال ومن الممكن استخدام الشوكولاتة للتزيين وأيضاً يتم وضع الجوز والزبيب لتزيد من حلاوة مذاق الكيك.تحضير كيكة الخلاط السريعة
المكونات
- كوب كبير من الدجاج بعد أن يتم نخله.
- كوب كبير من السكر.
- بيضتان.
- نصف كوب صغير من الحليب البودرة.
- نصف كوب صغير من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ملعقة كبيرة من البيكينج باودر.
في الخلاط الكهربائي يتم إضافة كلاً من السكر والزبيب والحليب والبيض والفانيلا والزيت، ثم يتم تشغيل الخلاط وتخلط جميع هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد.
يتم إضافة الدقيق الأبيض والبيكنج باودر إلى الخليط ثم يتم تشغيل الخلاط مرة ثانية لخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد، ويستمر الخلط حتى يتم الحصول على خليط متماسك القوام.
بعد أن يتم دهن الصينية بالزبدة يتم سكب الخليط في الصينية وفردها ثم يتم رش الدقيق على سطح الصينية، ويتم إدخال الصينية في الفرن.
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