ملعقة من الشاي بعد الطعام لتخسيس أكثر من 15 كيل في أسبوع واحد

يسعى الكثير من الأشخاص إلى فقدان الوزن، فعلى الرغم من أن الأمر يبدو أنه سهلاً في البداية ولكنه بالنسبة للكثيرين معاناة ومن الصعب أن يتم الوصول إلى الهدف المطلوب في وقت قليل، ولكن باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في حرق الدهون بسرعة أكبر، وفي وقتنا الحالي يوجد الكثير من الوصفات ولكن من أهمها وصفات الشاي التي تساعد على التخسيس.

تناول الشاي للتخسيس

في حالة رغبة الشخص في خسارة الوزن والحصول على جسم مثالي، فيجب أن يقوم بإتباع نظام صحي متكامل ويقوم بممارسة الرياضة، كما أنه يجب المشي لمدة ساعة في اليوم على الأقل، ويمكن بجانب ذلك أن يقوم الشخص بشرب الشاي المضاف إليه بعض المكونات التي تساعد على التخسيس.

وصفات شاي التنحيف

وصفة الشاي الأحمر بالليمون، هذه الوصفة التي تساعد على تنشيط عملية الهضم، حيث أن هذه الوصفة تحتوي على مادة الفلافونويد المسئولة عن تقليل الدهون التي تم تجميعها في الجسم، كما أنها تساعد على تخلص الجسم من أي سموم أو مواد ضارة متجمعة في الجسم وبالتالي يكون سبب رئيسي في إنقاص الوزن، ويتم تحضير هذه الوصفة من خلال إضافة ملعقة من الشاي الأحمر في ماء مغلي ويتم وضع شرائح الليمون في هذا الخليط.

وصفة شاي القرفة والزنجبيل والكمون، هذه الوصفة التي تريد من معدل الحرق بالجسم، ولكن يتم تحضيرها يتم استخدام كوب من الماء المغلي، ربع ملعقة من القرفة، نصف ملعقة من الزنجبيل المطحون وملعقة من الكمون وشريحتين ليمون، ثم يتم وضع الماء على النار حتى يغلي ويتم إضافة المكونات السابقة في نفس الإناء، يتم تصفية المكونات للشرب