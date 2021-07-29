طريقة عمل ماسك التفتيح السريع الطبيعي لتفتيح البشرة وتبيضها

يعتبر ماسك التفتيح السريع ، من أقوي الماسكات التي تساعد علي تفتيح البشرة من أول استخدام، فهو يحتوي علي مجموعة من المكونات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح البشرة وترطيبها وجعلها بشرة صافية ونقية جداً، كما أنه من الماسكات الطبيعية التي يصلح استخدامها للوجه والرقبة واليدين لكي يصبح الوجه واليدين بنفس درجة التفتيح، واستخدامه يعطي نتيجة رهيبة من أول استخدام نظراً لمكوناته المفيدة جداً للبشرة، ويعد استخدامه آمن علي البشرة ولا يترك أي أثر أو ضرر للبشرة، ويجب علينا العناية بالبشرة دائماً والحفاظ عليه من العوامل التي يمكن أن تؤثر عليها مثل أشعة الشمس والتعرض للأتربة، وذلك باستخدام الماسكات الطبيعية الخالية تماماً من المواد الكيميائية، وهناك العديد من الماسكات الطبيعية التي تساعد علي تفتيح البشرة منها ماسك الأرز المطحون، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل ماسك التفتيح السريع الطبيعي جداً لتفتيح البشرة وتبيضها من أول استخدام.

مكونات عمل ماسك التفتيح السريع للبشرة

مكونات هذا الماسك بسيطة ومتوفرة دائماً بالمنزل وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

نصف ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

عصير نصف ليمونة.

طريقة العمل

يتم تحضير ماسك التفتيح السريع للبشرة بالمنزل بخطوات بسيطة هي كما يلي:-

يتم خلط ملعقة الدقيق مع ملعقة اللبن البودرة في طبق صغير ونقلب المكونات . ثم يتم إضافة نصف ملعقة من الزباديمع نصف ملعقة من عصير الليمون. بعدها يضاف عصير الليمون ونقلب المكونات، حتي نحصل علي قوام متماسك. يوضع الخليط لمدة عشر دقائق داخل الثلاجة، ثم يتم تطبيقه علي البشرة.

طريقة تطبيق الماسك

يتم استخدام الماسك باتباع الخطوات التالية للحصول علي نتيجة مبهرة والخطوات هي كما يلي:-