وصفات طبيعية للاهتمام بالجسم والبشرة للحصول على بشرة ناعمة خالية من التجاعيد

تبحث العديد من السيدات والفتيات عبر صفحات الانترنت عن وصفات طبيعية للاهتمام بالجسم والبشرة، ومن خلال هذا المقال سنقدم لك العديد من الوصفات التي تجعلك تحصلين على بشرة ناعمة صافية جميلة وكذلك بشرة جسمك ووجهك عن طريق وصفات سهلة يمكن تطبيقها في المنزل بكل سهولة.

وصفات طبيعية للاهتمام بالجسم والبشرة

للحصول على جلد ناعم وصافي يجب عليك عمل تقشير للجسم بشكل دورى كل فترة وهو ما يعرف باسم “اسكراب” للبشرة، ويتم من خلاله ازالة الجلد الميت من جميع اجزاء جسمك وهذه خطوة مهمة يجب الاستمرار عليها وعملها مرتين شهريا لكي تمهدي بشرة جسمك لاستقبال المرطبات والاستفادة منها.

طريقة عمل تقشير للبشرة

قبل أن تأخذي الشاور يمكنك عمل تقشير للجسم من خليط السكر والليمون، حيث أن الليمون يحتوى على مادة حمضية وفيتامين سي الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويزيل أي شوائب من البشرة، يمكن عمل هذا التقشير لجميع أجزاء الجسم ومنها كعب الرجل وكذلك الركبة لإزالة جميع الجلد الميت وستحصلين بعده مباشرة على بشرة نعمة جدا.

ويمكنك عمل تقشير بوصفة اخرى مكونة من سكر وقهوة وعسل ابيض وزيت للترطيب، بوضع ملعقة من كل مكون وتقليبهم ستحصلين على مقشر جميل تستخدميه لجميع الجسم وكذلك البشرة، حيث أن عسل النحل يعمل على تفتيح البشرة والزيت يرطبها والبن والسكر يزيل جميع خلايا البشرة الميتة بسهولة.

الترطيب اليومي للبشرة

من خلال هذه المكونات البسيطة ستحصلين على مرطب يمكنك استخدامه يوميا لترطيب بشرة وجهك وجسمك للحصول على بشرة ناعمة خالية من التجاعيد وهو يتمون من:

علبة صغيرة من أي نوع كريم مرطب تفضليه.

ثلاث كبسولات من فيتامين هـ، والمعروف فائدته للبشرة وهو مضاد للأكسدة.

نضع عليهم عدد 15 نقطة من فيتامين سي المضاد للأكسدة والتصبغات.

واليكم فيديو يوضح لكم كل التفاصيل لعمل وصفات طبيعية للاهتمام بالبشرة والجسم