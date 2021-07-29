فوائد استخدام كريمات تفتيح البشرة السوداء وأنواع الكريمات والأعراض الجانبية بعد استخدامها2021

فوائد كريمات تفتيح البشرة السوداء وأهميتها، الجميع من الأشخاص حول العالم يعانون من البشرة السوداء، ويبحث الجميع في ايجار الحلول والكريمات وذلك من اجل التخلص من البشرة السوداء والحصول على مظهر جميل وجذاب.

وفي هذا المقال سوف نتحدث عن فوائد استخدام كريمات تفتيح البشرة السوداء، والتمتع بمظهر رائع والتخلص من المشاكل التي تواجه البعض بسبب البشرة ومن ثم نقدم مجموعة من الفوائد الخاصة باستخدام الكريمات.

فوائد استخدام كريمات تفتيح البشرة السوداء

● تبييض المناطق الداكنة من البشرة، كما يعمل على تجديد خلايا البشرة للحفاظ عليها، كما أن هذه الكريمات مناسبة للبشرة الحساسة.

● تعمل هذه الكريمات على توحيد لون البشرة، كما ان هذه الكريمات تعتبر ذات ملمس ناعم ورطب.

● تفتيح وتبييض البشرة بشكل مستمر، مما يؤدي الي تقليل احمرار والتهاب البشرة بالإضافة إلى ترطيب البشرة.

● كريم fade out يخفف من التهاب البشرة ويعطي ملمس ناعم ورطب كما انه مضاد للأكسدة ويساعد على تفتيح لون البشرة.

● كريم Romix cream الذي يحتوي على مادة الريتينول التي تساعد على تخلص الوجه من البقع الداكنة، بالإضافة إلى تجديد خلايا الوجه، كما يحتوي على فيتامين ج الذي يقلل من انتاج صبغة الجلد.

● كريم fair and lovely الذي يعمل على نضارة البشرة، كما أنه يحتوي على فيتامين ب الذي يساعد في عملية تفتيح وتبييض البشرة السوداء.

● كريم tritospot cream، يقلل من انتاج صبغة الميلانين التي تساعد على عمقان وبهتان لون الجلد، حيث يستخدم هذا الكريم مرة واحدة قبل النوم.

● ويوجد أيضا كريم بيزلين الذي يعمل على تفتيح وتبييض البشرة، كما يوجد العديد من الكريمات المتوفرة داخل الصيدليات المستخدمة في عمليات التفتيح والتبيض.

● ينصح بوضع كريمات تبييض البشرة على المناطق الغامقة فقط من الجلد.

● يجب عدم لمس المنطقة المدهونة بالكريم، وتجنب أي شخص لمسها طوال فترة وضع الكريم.

● تساعد الكريمات ايضاً على تقليل ندوب حب الشباب، لا تفيد في علاج حب الشباب المتورم والملتهب، بل إنها تفيد في التخلص من البقع الحمراء.

● زيادة الاهتمام بشرب الماء فهو يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على ترطيب البشرة، بالإضافة إلى التوقف عن التدخين، لأنه هو السبب في الشيخوخة المبكرة للجلد، وظهور التجاعيد، مما يؤدي إلى بهتان البشرة وضياع مظهرها.

الآثار الجانبية لكريمات التفتيح للبشرة السوداء بالصيدليات

● التهاب الجلد وبهتان لون البشرة.

● الشعور بحه بالوجه باستمرار.

● احمرار الوجه وتورم شكل الجلد بالوجه.

● تقشر الوجه وتغيير لون البشرة.

● شعور بحرقان جلد البشرة.

● الافراط في وضع الكريمات بالوجه يعمل على تغير لون البشرة إلى لون غامق ولون فاتح جداً.

● تفقد البشرة لونها الأصلي لأنها تعودت على استخدام الكريمات، وبالتالي يتم مواصلة وضع الكريم حتى تظهر البشرة بشكل جذاب ورطب، وعدم ترك البشرة لفترات كثيرة بدون وضع كريم مرطب، لان ذلك يؤدي إلى تعرضها للجفاف.

● يجب على النساء الحوامل الابتعاد عن الوصفات التي يوجد بها فجل، لان ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات، بالإضافة إلى أنه قد يسبب الإجهاض.

● يجب وضع غطاء أو أي واقي شمسي عند استخدام أي وصفة طبيعية لتفتيح، لأن ذلك قد يؤدي إلى احمرار والتهاب بشرة الجليد.

من بين الوصفات الطبيعية والكريمات المستخدمة، جميعها يعمل على تفتيح البشرة ومنحها المظهر الجذاب والرائع، كما ان لها فوائد، يوجد لها عيوب وآثار جانبية يجب على الجميع أن يتجنبها، حتى يحصل على مظهر رائع وبشرة جميلة.