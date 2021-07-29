الرئتان هما أهم عضو في الجهاز التنفسي ومركز لتنقية الهواء الداخل إلى الجسم، والرئتين كأي عضو من أعضاء الجسم لهما أطعمة معينة تساهم في تحسين صحتها والعكس صحيح، فما دوت الخليج تلك الأطعمة الصحية التي تعمل على ذلك وتساهم في وقاية الرئتين من الأمراض، عن ذلك سنتعرف في التالي..

أطعمة مهمة لصحة الرئتين:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأطعمة التي تحوي عناصر غذائية مفيدة لصحة الرئتين، وهي:

المكسرات وخاصة الجوز كونه يحتوي على معدن المغنيسيوم بكميات وفيره، وهذا المعدن معني بدعم العضلات الموجودة في الرئتين، كما أن الجوز غني بالأحماض الأمينية التي تقاوم الالتهابات وهي الأوميغا 3، حيث تقي الرئتين من الإصابة بالتهابات وتحسن عملية التنفس.

النترات في الشمندر تجعله مفيد لصحة الرئتين، وينصح المختصون بتناوله لمن يعانون من مشاكل في الرئة.

يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين القوية في الفلفل الأحمر تساهم في خفض معدل الإصابة بسرطان الرئة، وفي حال الإصابة به فإن الفلفل الأحمر يعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج مهمة لصحة الرئتين ومهمة للحفاظ على سلامة الرئتين لدى المدخين خاصة، وهي الكيوي، الأناناس، المانجو، البابايا، البطيخ، الفراولة.

التفاح من أهم الفواكه التي تعزز صحة الرئتين بفضل احتواءه على مادة مضادة للالتهابات وهي كيرسيتين ومن فوائدها أنها تعمل على تقليل مضاعفات الإصابة بالربو والانسداد الرئوي المزمن.

القرع غني بعد من العناصر الكيميائية الغذائية التي تساهم في وقاية الرئة من الأمراض وتعمل على تحسين صحتها وتقيها من السرطان وهي البيتا كاروتين، اللوتين، الكاروتينات.

بالإضافة إلى الأطعمة التالية: الطماطم، المشمش، الثوم ، البروكلي، الزنجبيل، الأرز البني، الشوفان، الشعير، السبانخ، الملفوف، الخس، البرتقال ، الليمون، والجريب فروت.

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