نصائح للوقاية من فيروس كورونا أثناء السفر والعطلات

خلال الأعياد والعطلات الوطنية، يسافر الكثير من الناس أو يقيمون الحفلات. ونظرًا لأن العديد من الأشخاص ما يزالون بحاجة إلى التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والنوع دلتا الأكثر انتشارًا، ينصح خبراء الصحة بالحذر إذا كنت تخطط لرحلة أو تجمع لمجموعة كبيرة من الناس.

وتقول الدكتورة نيبوني راجاباكسي، طبيبة الأمراض المعدية للأطفال في مايو كلينك في مدينة روتشستر، بولاية مينيسوتا: "أي شخص يخطط للتجمع، وهو مؤهل لتلقي اللقاح، يجب أن يحصل عليه. هذه دوت الخليج النصيحة الأولى. أما من هم أصغر من أن يتم تطعيمهم، فأعتقد أن إبقاء الاحتفالات في الهواء الطلق هو وسيلة من وسائل تقليل المخاطر"؟

مضيفة: "خلال الجائحة، افتقد الأطفال للكثير من الأنشطة التي يستمتعون بها بشكل عام، لذلك نعلم أن العديد من العائلات تخطط للتنقل بعض الشيء، خاصة إذا كان الأهل ممن تلقوا اللقاح. هناك أشياء بعينها يمكن للعائلات التفكير فيها عند وضع الخطط: الخيارات الأكثر أمانًا، منها أخذ الأنشطة في الهواء الطلق بعين الاعتبار. نحن نعلم أن الفيروس لا ينتشر جيدًا في الهواء الطلق. قد تكون الأنشطة كالتخييم أو التنزه بصحبة الأطفال غير المًطعمين خيارًا جيدًا، على سبيل المثال، سواء لممارسة الرياضة أو الخروج في الهواء الطلق".

الحد من مخاطر فيروس كورونا في التجمعات

تقول الدكتورة راجاباكسي: "إذا كان لديك أفراد معرضون لمخاطر عالية، خاصة الأطفال غير المُطعمين المعرضين لمخاطر عالية، على سبيل المثال، وكنت تخطط للتجمع مع العديد من الأشخاص، فمن الأفضل في هذا السيناريو التوصية بارتداء الكمامة واتخاذ الاحتياطات الأخرى. كما لا أشجع على التجمعات الكبيرة للغاية إن كان بها أطفال غير مُطعمين بالجوار، حتى لو أُقيمَت في الهواء الطلق أيضًا. من الأمور التي يجب التفكير فيها بحرص لإيجاد طرق لتقليل المخاطر: إيلاء بعض الاهتمام لحجم الجمهور، ومقدار المساحة التي لديك للأنشطة كتناول الطعام، حيث يتم مشاركة الأواني أو الطعام".

الأشخاص المعرضون لخطر كبير للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد

في هذا الصدد، تقول الدكتورة راجاباكسي: "سأكون حذرة للغاية بشأن اختلاط الأطفال غير المُطعمين من أسر مختلفة، حتى لو كان جميع البالغين قد تلقوا اللقاح، خاصة في مجموعة ربما تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات إذا ما أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبالتأكيد، هناك أشياء يمكنك القيام بها لتقليل المخاطر في هذه الحالة، لكنني أعتقد أنه سيكون من الصعب التخلص من المخاطر تمامًا في أي تجمع للناس إذا كان هناك عدة أشخاص غير مُطعمين من عائلات مختلفة. وبالتأكيد، سنفكر مليًا في ذلك الأمر. إلا إن ارتداء الكمامة والتباعد، واستضافة التجمعات في الهواء الطلق تعد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لتقليل المخاطر".

السلامة أثناء السفر حول العالم

مع عودة الحياة الطبيعية لمسارها في معظم دول العالم وفتح الحدود أمام المسافرين، تزايدت أعداد المسافرين خصوصاً خلال عطلة الصيف الحالية.

ومن منطلق الحرص على تأمين السلامة أثناء السفر، تنصح الدكتورة راجاباكسي: "لقد نصت العديد من البلدان المختلفة على توقعات مختلفة لأنواع وثائق اللقاح وأنواع الاختبارات التي تحتاج إليها. لذا، أعتقد أنه من المهم التأكد من كونك على دراية تامة بأية توصيات وإرشادات تتعلق بالمكان الذي تخطط للذهاب إليه، والأهم من ذلك أن تعرف وضع فيروس كورونا المستجد في تلك البلدان. إننا بالتأكيد نوصي بعدم السفر، خاصة بصحبة الأطفال غير المُطعمين، إلى أي منطقة تشهد الكثير من انتقال الفيروس أو تفشي المرض بشكل مستمر".

مشددة على أن أي شخص لديه أسئلة حول السفر والتجمعات وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يجب أن يبدأ بالتحدث إلى مزود رعايته الصحية.