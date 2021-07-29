طريقة عمل كريم الفازلين والليمون لتبييض وتفتيح الجسم والبشرة من اول مرة نتيجة جبارة

طريقة عمل كريم الفازلين والليمون لتبييض وتفتيح الجسم والبشرة، بعد اليوم لا يوجد أي داعي لنفق الكثير من الأموال وراء شراء المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة باهظة الثمن، التي يلجأ لها الفتيات التي تواجه مشكلة في اسمرار الجلد والبشرة، ولكن من الممكن أن يكون الحل الأمثل موجود في منزلك ولا يكلفك الكثير من المال، من خلال الاستعانة بمكونين فقط الفازلين والليمون فهم مكونات رائعة للعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف، والقضاء على عوامل الجو المتغيرة، وبالأخص التخلص من اسمرار البشرة والقضاء على البقع الداكنة التي تظهر بالجسم والمناطق الحساسة بالجسم، وحتى تتمكن من تحقيق حلمك والحصول على بشرة بيضاء ناعمة كالحرير إليك اليوم العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة.

من أجل الحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب بإمكانك الآن تحضير كريم الليمون والفازلين بالمنزل:

ملعقة كبيرة من الفازلين.

3 ملاعق من عصير الليمون.

من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

كريم جليسوليد.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

في إناء عميق نقوم بخلط الفازلين مع كريم الجليسوليد مع ماء الورد وكمية من زيت الزيتون وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس.

مع كريم الجليسوليد مع ماء الورد وكمية من زيت الزيتون وتقلب المكونات معاً حتى تمام التجانس. من ثم نقوم بإضافة النشا تدريجياً مع الحرص على التقليب المستمر حتى تذوب المكونات معاً.

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون وتقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي ويتم تعبئة الخليط في عبوة محكمة الغلق.

ويتم استخدام الخليط 4 مرات بالأسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج.

من خلال تطبيق الكريم على البشرة والتدليك برفق ويترك على البشرة لمدة لا تقل عن ساعة.

من ثم يتم شطف البشرة بالماء الفاتر.

المكونات:

ملعقة من الفازلين.

القليل من عصير الليمون.