كيف أعرف أنني حامل قبل موعد الدورة الشهرية؟

كيف أعرف أنني حامل قبل موعد الدورة؟، سؤال تسأله كل امرأة لنفسها بسبب شوقها لهذا الحدث الجميل التي طالما انتظرته بعد أول يوم من زواجها، ولعل الحمل هو أعجب وأروع ظاهرة تحدث للمرأة في نفسها، وفي نفس الوقت فهو مثير للقلق بالنسبة إليها وخاصة ما يتعلق بأعراضه، لكن من ناحية أخرى فإن هناك بعض الأعراض الهامة والعلامات التي من الممكن أن تظهر في وقت مبكر وقبل موعد الدورة الشهرية، وهي العلامات التي سوف تمكن كل امرأة من الإجابة على سؤال، كيف أعرف أنني حامل؟

في الأسبوع الأول كيف أعرف أنني حامل؟

يبدأ جسم المرأة بالتغير تدريجياً، منذ اللحظة الأولى من الحمل، وذلك لتلبية ومواءمة احتياجات الجنين، ولأنه من الطبيعي أن يكون تأخر الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد هو العلامة الأولى والأكيدة على الحمل، إلا أنه توجد علامات هامة ومؤثرة في هذا الشأن، وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور القادمة.

1- صداع خفيف

وينتج بسبب تغير نسب الهرمونات في جسم المرأة الأم، ويجب عند وجوده وأنتي تشكين باحتمالية وجود حمل أن تحذري. من تناول مسكنات الألم.

2- غثيان الصباح

في أثناء الأسابيع الأولى من الحمل، تعاني المرأة الحامل كل يوم غالباً من هيجان في المعدة وتشنجات غير لطيفة. وذلك في صباح كل يوم من الأسابيع الأولى من الحمل. وذلك لأن آلام البطن المستمرة تشعر المرأة بالرغبة في القئ، بالإضافة إلى الشعور دوما بضعف الجسم.

وليس شرطاً أن يحدث هذا الغثيان في الصباح وفقط، بل قد يحدث ليلاً أو نهاراً. وكل ذلك يكون في أغلب الأحيان نتيجة لتغير نسبة الهرمونات في جسد المرأة بسبب الحمل.

3- بقع الدم والتشنجات الخفيفة

في فترة الحمل الأولى تلاحظ المرأة وجود بقع دم تختلف في لونها عن دم الدورة الشهرية المعتاد، وتكون هذه البقع ناتجة عن تعلق البويضة بالرحم وانغراسها فيه. وهي طالما أنها لم تتعدى بضع نقاط محددة فهي بذلك لا تثير أي قلق، كما انه قد تشعر المرأة ببعض التشنجات الخفيفة والمشابهة لتلك التي تكون في أثناء الدورة الشهرية. لكن خفيفة لدرجة أنها لا تكون غير ملحوظة في كثير من الأحيان.

4- هل تقلبات المزاج من علامات كيف أعرف أنني حامل؟

والإجابة نعم، فتقلبات المزاج نتيجة لازمة لتغير الهرمونات داخل جسد المرأة وقد تبكي ويتغير مزاجها بسرعة كبيرة. وتكون أكثر حساسية من أي شئ قد تكون متقبلة له فيما مضى.

5- آلام الثديين وتغيرهما

يصاب الثديين في فترات الحمل الأولى بحساسية مفرطة، وتسود المنطقة حول الحلمتين، وينصح أثناء الشعور بذلك أن لا تقتربي منهما وأن لا تتحسسيهما إطلاقاً. وينبغي التعود على ذلك، وهي آلام تذهب في الثلث الأخير من الحمل. كما أنها تعتبر من مميزات تعزيز المتعة لدى المرأة أثناء علاقتها الحميمة مع زوجها.

6- تناول الطعام بطريقة غير معتادة

وهذا أمر طبيعي جداً، فبعض النساء قد تشتهي طعاما كانت لا تحبه من قبل أو لم تكن تتناوله في السابق، وفي نفس الوقت قد نجد بعض النساء لا تقترب من طعام كانت تحبه وكان مفضلاً لديهن. هذا إلى جانب الشراهة في تناول الطعام بشكل عام وبنهم.

7- الإمساك وكثرة البول

وتبدأ هذه العلامة دوما مع بعضها البعض، فإن حدث وتم الإمساك مع كثرة التردد إلى الحمام للتبول عدد مرات أكثر من المعتاد، فهذا علامة تؤكد الحمل. وقد تكونين حاملاً بكل قوة، وذلك نتيجة لتغير نسبة الهرمونات أيضا، والتغير في الرحم في بداية الحمل.

لكن سينتهي هذا بعد الأسابيع الأولى من الحمل، لكن أيضا سيعود في الأيام الأخيرة من الحمل. وذلك لكبر الجنين والرحم والضغط على المثانة.

كيف أعرف أنني حامل بشكل مؤكد وحقيقي؟

لتأكيد الحمل بعد التعرف على العلامات المبدأية السابقة، هناك طريقتان فوريتان لتعلمي أنك حاملاً حقاً، ونلخصهما فيما يلي:

أولاً: فحص الحمل المخبري: وفيه يتم سحب عينة من الدم، لفحص مستوى هرمون الحمل. وهو أكثر دقة، ووقته مبكر في خلال الأسبوع الأخير من الدورة.

ثانياً: الفحص المنزلي: متوفر دوماً وسهل الاستعمال، ورخيص الثمن. وإلى جانب ذلك فنتائجه فورية ودقيقة، ويكون بعد تأخر الدورة الشهرية بيوم واحد، والذي يميزه أن النتيجة دقيقة مهما كان الخط الموجب خفيف.

كيف أعرف أنني حامل من لون البول؟

كلما شربت المرأة الحامل المزيد من السوائل، كلما كان لون البول أفتح درجة. لكن كلما شربتي كمية من السوائل أقل، كلما كان البول ذا لون غامق وأغمق مما كان عليه قبلاً.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا عن “كيف أعرف أنني حامل قبل موعد الدورة الشهرية“، ونرجوا أن نكون قدمنا معلومة سهلة وبسيطة من موقع “ثقفني”.