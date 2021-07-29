طريقة عمل عجينة كريب الخلاط الحلو والحادق في المنزل

كثيرًا ما تشعر ربة المنزل بالملل من كثرة تكرار نفس وجبات الطعام كل يوم لأطفالها وبالتأكيد لا توجد أم لا ترغب في التنويع في وجبات الطعام وتقديم أفضل الأطعمة لأبنائها، لهذا نقدم لكم طريقة عمل عجينة كريب الخلاط، حيث يشتهر عمل الكريب بكثرة في فرنسا فهو يشبه في عجينته وسمكه البان كيك وهو من الأكلات الفرنسية، ولأن الكثير منا يعتقد أن الكريب يحتاج وقت طويل لتحضيره لذلك نقدم لكم أسهل طريقة لعمل عجينة الكريب وهي كريب الخلاط الحلو والحادق. مكونات عجينة كريب الخلاط ثلاثة بيضات بحرارة الغرفة.

كوب ونصف دقيق مخبوزات.

ملعقة واحدة فانيليا حجمها صغير.

2 كوب إلا ربع حليب سائل.

½ ملعقة حجمها صغير بيكنج بودر.

ملعقة حجمها زبدة طرية.

ملعقة حجمها صغير ملح. مكونات حشو الكريب حبة فلفل أخضر وأحمر وأصفر تقطع حلقات.

½ كيلو صدور دجاج مقطعة صغيرًا.

½ كوب زيتون مقطع.

كوب جبن موتزاريلا.

½ كوب كاتشب. طريقة عمل كريب الخلاط الحادق في الخلاط الكهربي نضع الفانيليا والدقيق والبيكنج بودر والبيض والملح ونخفقهم سويًا.

يضاف الحليب من أعلى تدريجيًا حتى يصير المزيج لينًا.

يصب الخليط في وعاء عميق ويترك مغطى 20 دقيقة.

وفي المقلاة يفضل أن تكون غير قابلة للصق نقوم بوضع مقدار ⅓ كوب في المقلاة وهي ساخنة ويتم تسخين الكريب على كلا الجانبين.

واستخدام كل الكمية لحين الانتهاء منها.

في تلك الأثناء نضع صدور الدجاج المقطعة في تتبيلة حسب الرغبة نصف ساعة.

ومن ثم نضعها في زيت غزير لقليها جيدًا، ويتم حشو الكريب بالدجاج. مكونات عجينة كريب الخلاط الحلو 2 كوب دقيق أبيض.

2 بيضة متوسطة.

ملعقة سكر حجمها كبير.

ثلاثة أكواب حليب سائل.

ملعقة زبدة حجمها كبير. كيفية عمل كريب الخلاط الحلو نضع البيض مع الحليب في الخلاط ويتم تشغيله على سرعة متوسطة.

نضيف بعد ذلك الفانيليا مع السكر والدقيق ونخفق بسرعة تدريجية لضمان اختلاط المقادير معًا ونضيف في النهاية الزبدة.

يمكن استبدال الفانيليا بالكاكاو البودرة لكي يصبح مذاق العجينة مثل الشيكولاتة.

يتم صب المزيج السائل في وعاء عميق لنضعه في الثلاجة مدة ربع ساعة.

وبعد ذلك يتم تسوية العجين في مقلاة ساخنة غير قابلة للصق وحشو الكريب بما نشاء. مكونات عجينة كريب الخلاطمكونات حشو الكريبطريقة عمل كريب الخلاط الحادقمكونات عجينة كريب الخلاط الحلوكيفية عمل كريب الخلاط الحلو الوسوم

كثيرًا ما تشعر ربة المنزل بالملل من كثرة تكرار نفس وجبات الطعام كل يوم لأطفالها وبالتأكيد لا توجد أم لا ترغب في التنويع في وجبات الطعام وتقديم أفضل الأطعمة لأبنائها، لهذا نقدم لكم طريقة عمل عجينة كريب الخلاط، حيث يشتهر عمل الكريب بكثرة في فرنسا فهو يشبه في عجينته وسمكه البان كيك وهو من الأكلات الفرنسية، ولأن الكثير منا يعتقد أن الكريب يحتاج وقت طويل لتحضيره لذلك نقدم لكم أسهل طريقة لعمل عجينة الكريب وهي كريب الخلاط الحلو والحادق. مكونات عجينة كريب الخلاط ثلاثة بيضات بحرارة الغرفة.

كوب ونصف دقيق مخبوزات.

ملعقة واحدة فانيليا حجمها صغير.

2 كوب إلا ربع حليب سائل.

½ ملعقة حجمها صغير بيكنج بودر.

ملعقة حجمها زبدة طرية.

ملعقة حجمها صغير ملح. مكونات حشو الكريب حبة فلفل أخضر وأحمر وأصفر تقطع حلقات.

½ كيلو صدور دجاج مقطعة صغيرًا.

½ كوب زيتون مقطع.

كوب جبن موتزاريلا.

½ كوب كاتشب. طريقة عمل كريب الخلاط الحادق في الخلاط الكهربي نضع الفانيليا والدقيق والبيكنج بودر والبيض والملح ونخفقهم سويًا.

يضاف الحليب من أعلى تدريجيًا حتى يصير المزيج لينًا.

يصب الخليط في وعاء عميق ويترك مغطى 20 دقيقة.

وفي المقلاة يفضل أن تكون غير قابلة للصق نقوم بوضع مقدار ⅓ كوب في المقلاة وهي ساخنة ويتم تسخين الكريب على كلا الجانبين.

واستخدام كل الكمية لحين الانتهاء منها.

في تلك الأثناء نضع صدور الدجاج المقطعة في تتبيلة حسب الرغبة نصف ساعة.

ومن ثم نضعها في زيت غزير لقليها جيدًا، ويتم حشو الكريب بالدجاج. مكونات عجينة كريب الخلاط الحلو 2 كوب دقيق أبيض.

2 بيضة متوسطة.

ملعقة سكر حجمها كبير.

ثلاثة أكواب حليب سائل.

ملعقة زبدة حجمها كبير. كيفية عمل كريب الخلاط الحلو نضع البيض مع الحليب في الخلاط ويتم تشغيله على سرعة متوسطة.

نضيف بعد ذلك الفانيليا مع السكر والدقيق ونخفق بسرعة تدريجية لضمان اختلاط المقادير معًا ونضيف في النهاية الزبدة.

يمكن استبدال الفانيليا بالكاكاو البودرة لكي يصبح مذاق العجينة مثل الشيكولاتة.

يتم صب المزيج السائل في وعاء عميق لنضعه في الثلاجة مدة ربع ساعة.

وبعد ذلك يتم تسوية العجين في مقلاة ساخنة غير قابلة للصق وحشو الكريب بما نشاء. مكونات عجينة كريب الخلاطمكونات حشو الكريبطريقة عمل كريب الخلاط الحادقمكونات عجينة كريب الخلاط الحلوكيفية عمل كريب الخلاط الحلو

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