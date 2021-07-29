الفازلين لإزالة الشعر من العانة بدون الم بمكونات بسيطة

نقدم لكم عبر موقعنا، الفازلين لإزالة الشعر من العانة، تبحث العديد من السيدات عن الطرق الذي يمكن من خلالها إزالة شعر العانة، كما يجب الإشارة هذه المنطقة من أكثر الأماكن الحساسة بالنسبة لجميع السيدات ودائما ما يبحثون بشكل كبير عن الطرق أو الوصفات الطبيعية الذي يمكنهم استخدامها بكل سهولة للتخلص من الشعر في هذه المنطقة بعيدا عن جميع المنتجات الصناعية التي تسبب في سواد المنطقة كما تسبب ايضا في ظهور رائحة كريهة مع الوقت وظهور الشعر بكثرة ايضا، حيث تسبب جميع المنتجات الصناعية ايضا في ظهور العديد من الالتهابات الاحمرار ويعتبر جلد هذه المنطقة حساس بشكل كبير لذلك يجب استخدام الطرق الطبيعية حتى يمكنكم الحصول على جسم مثالي .

الفازلين لإزالة الشعر من العانة

تعتبر منطقة العانة من أكثر من المناطق الحساسة بشكل كبير للغاية، كما يحب الإشارة أن هناك العديد من الطرق التقليدية منها الشمع واستخدام الشفرات التي تسبب في حدوث العديد من الأضرار منها اسمرار المنطقة كما تسبب ايضا في ظهور رائحة كريهة مع الوقت بالإضافة إلى تكلفتها العالية للغاية، لذلك سوف نقدم لكم وصفة جبارة لإزالة شعر العانة نهائيا، كنا تعمل عل. تبيض المنطقة ايضا وتنظيفها جيدا كما يعتبر الفازلين من المنتجات التي تساعد في التمريض وإزالة آثار المكياج كما يساعد أيضا في إزالة الشعر بدون ألم ومن تسبب اي تهيج أو احمرار .

وصفة الفازلين لإزالة الشعر من العانة

المكونات :

نصف معلقة فازلين صغيرة

نصف ملعقة كركم صغيرة.

ملعقة كبيرة من دقيق الحمص .

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب .

قومي بوضع المكونات مع بعضها حتى تتجانس تماما .

ثم بعد ذلك قومي بوضع الوصفة على الشعر الذي ترغبين في إزالة الشعر منها .

ثم تترك الوصفة على الجلد حتى تجف تماما.

ثم قومي بنزع وصفة الفازلين عكس اتجاه نمو الشعر .

بعد ذلك تغسل منطقة العانة جيدا بالماء البارد .

ويمكنكم استخدامها باستمرار وبالتأكيد سوف تلاحظين مدي تقليل ظهور بصيلات الشعر وإزالة الشعر نهائيا مع الاستمرار عليها ايضا .

طريقة تحضير وصفة الفازلين لإزالة الشعر من العانة