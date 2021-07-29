طريقة عمل الهريسة بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل الهريسة ، تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وإضفاء البهجة والسرور في المنزل، بدلاً من شرائها من المحلات، لكونها غير مضمونة من الناحية الصحية، والهريسة من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية والمميزة، والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، بالإضافة إلى أن قيمتها الغذائية عالية، نظراً لاحتوائها على السميد والزبادي، كما تقدم في المناسبات والأعياد، كما يمكنكم تجربة بسبوسة السبع كاسات وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الهريسة بألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل الهريسة

تتكون طريقة عمل الهريسة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 كوب من السميد.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

رشة لون طعام أصفر.

3 ملعقة كبيرة من السمنة.

2 كوب من الزبادي.

للتزيين

لوز مقشر ومنقوع في الماء لمدة 10 دقائق.

مقادير الشربات

4 كوب من السكر.

4 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الهريسة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السميد والسكر والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا ولون الطعام الأصفر والسمنة، ثم نفركهم جيداً حتى يصير الخليط مثل الفتات. ثم نضيف الزبادي ونخلطهم جيداُ، ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه لمدة ساعة على الأقل لكي ترتاح العجينة. ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بالسمنة، ثم نوزع فيها العجينة بعدما ارتاحت ونساويها جيداً. بعد ذلك ندهن اليد بقليل من السمنة ونمسح بها وجه الهريسة. ثم نقطعها مربعات، ونزينها باللوز المقشر والمنقوع في الماء لمدة 10 دقائق حتى لا يحترق في الفرن. ثم ندهن الوجه بقليل من الشربات. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف السفلي ونتركها لمدة 45 دقيقة. ثم نخرج الصينية من الفرن بعد استوائها، ثم نسقي الهريسة مباشرة وهي ساخنة بالشربات الدافئ، ثم نتركها تبرد. ثم نقطع الهريسة، ونقدمها في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نحضر حلة، ثم نضيف إليها السكر والماء، ثم نضع الحلة على النار وعندما يبدأ الخليط يغلي نضيف عصير الليمون، ثم نترك الخليط يغلي لمدة 10 دقائق، ثم نرفع الشربات من على النار ونسقي به الهريسة مباشرة وهو ساخن عندما نخرجها من الفرن.