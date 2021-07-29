طريقة تحضير أصابع الجبنة الشهية اللذيذة بمكونات بسيطة من المنزل

أصابع الجبنة تعد من المقبلات الشهية والأكلات اللذيذة التي يعشقه الكبار والصغار، وتقدم بجانب الأطباق المختلفة مع وجبة العشاء أو الغذاء، وذلك يقبل علي هذه الوجبة اللذيذة مع العائلة في جو سعادة وحب بينهم، وهي وصفة سهلة وسريعة التحضير ومن الأكلات المشهورة بطعم اللذيذة والشهي لدي الجميع ويتمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة ويسر ، وهي مناسبة في النوادي والرحلات وكذلك للمدارس،لذلك نقدم لكم متابعينا موقع ثقفني طريقة عمل أصابع الجبنة الشهية اللذيذة بطعم مختلف وشهي وصفة سهلة وسريعة التحضير. مقادير أصابع الجبنة ٣ كوب من الدقيق الأبيض المنقول

١ واحد كوب الزبادى

١ واحد كوب من السمن

٢ ملعقة بيكنج بودر

نصف كوب جبنة شيدر مطبوخه

ملعقة حبة البركة طريقة تحضير أصابع الجبنة نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح مع بعض

نقوم بإضافة الزبادي والسمنه الي خليط الدقيق

نقوم بالعجن جيدا مع بعض المكونات سويا حتي الحصول علي عجينة متماسكة

نضيف حبة البركة والجبن ونخلط المكونات مع بعضها

نقوم بترك العجينة علي جانب حتي ترتاح

نقوم بتشكيل العجينة علي شكل أصابع سميكة

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة متوسطة ،ونقوم بوضع أصابع الجبنة في صينية مدفونة سمنة

تدخل الصينية الفرن حتي يتم نضج أصابع الجبنة

وتقدم ساخنة مع جانب الوجبات وبالهنا مقادير أصابع الجبنة بالبوست شرائح توست حسب الرغبة اصابع موتزايلا واحد كوب جبنة سايحة ١ بيض ملعقتين بقسماط مطحون ملعقة دقيق بالماء زيت للقلي طريقة تحضير أصابع الجبن بالتوست نقوم بفرد شرائح التوست بالنشابة،ثم نزيل الحواف البني من الجوانب نقوم بوضع أصابع الجبنة علي الأطراف التوست ، ثم ندهن الطرف الثاني بالجبنة السياحة نقوم بلف شرائح التوست مثل المدور، ونقوم بدهن الدقيق بالماء في آخر الطرف نقوم بوضع أصابع الجبنة في البيض ثم في البقسماط المطحون نقوم بتحضير وعاء الزيت الساخن علي النار ونضيف أصابع الجبنة حتي الحصول علي اللون الذهبي الشهية اللذيذة نقوم بإخراج أصابع الجبنة المقلية الشهية ونقدم وبالصحة والعافية. الوسوم

أصابع الجبنة تعد من المقبلات الشهية والأكلات اللذيذة التي يعشقه الكبار والصغار، وتقدم بجانب الأطباق المختلفة مع وجبة العشاء أو الغذاء، وذلك يقبل علي هذه الوجبة اللذيذة مع العائلة في جو سعادة وحب بينهم، وهي وصفة سهلة وسريعة التحضير ومن الأكلات المشهورة بطعم اللذيذة والشهي لدي الجميع ويتمكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة ويسر ، وهي مناسبة في النوادي والرحلات وكذلك للمدارس،لذلك نقدم لكم متابعينا موقع ثقفني طريقة عمل أصابع الجبنة الشهية اللذيذة بطعم مختلف وشهي وصفة سهلة وسريعة التحضير. مقادير أصابع الجبنة ٣ كوب من الدقيق الأبيض المنقول

١ واحد كوب الزبادى

١ واحد كوب من السمن

٢ ملعقة بيكنج بودر

نصف كوب جبنة شيدر مطبوخه

ملعقة حبة البركة طريقة تحضير أصابع الجبنة نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح مع بعض

نقوم بإضافة الزبادي والسمنه الي خليط الدقيق

نقوم بالعجن جيدا مع بعض المكونات سويا حتي الحصول علي عجينة متماسكة

نضيف حبة البركة والجبن ونخلط المكونات مع بعضها

نقوم بترك العجينة علي جانب حتي ترتاح

نقوم بتشكيل العجينة علي شكل أصابع سميكة

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة متوسطة ،ونقوم بوضع أصابع الجبنة في صينية مدفونة سمنة

تدخل الصينية الفرن حتي يتم نضج أصابع الجبنة

وتقدم ساخنة مع جانب الوجبات وبالهنا مقادير أصابع الجبنة بالبوست شرائح توست حسب الرغبة اصابع موتزايلا واحد كوب جبنة سايحة ١ بيض ملعقتين بقسماط مطحون ملعقة دقيق بالماء زيت للقلي طريقة تحضير أصابع الجبن بالتوست نقوم بفرد شرائح التوست بالنشابة،ثم نزيل الحواف البني من الجوانب نقوم بوضع أصابع الجبنة علي الأطراف التوست ، ثم ندهن الطرف الثاني بالجبنة السياحة نقوم بلف شرائح التوست مثل المدور، ونقوم بدهن الدقيق بالماء في آخر الطرف نقوم بوضع أصابع الجبنة في البيض ثم في البقسماط المطحون نقوم بتحضير وعاء الزيت الساخن علي النار ونضيف أصابع الجبنة حتي الحصول علي اللون الذهبي الشهية اللذيذة نقوم بإخراج أصابع الجبنة المقلية الشهية ونقدم وبالصحة والعافية.

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