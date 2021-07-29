 طريقة عمل كبسة الموزات اللحم ألذ طعم متميز ولذيذ

تعد كبسة اللحم الموزات من الأطباق الجديدة واللذيذة والمعروفة في الدول العربية، والغنية بالبروتينات التي تساعد على بناء عضلات الجسم، وتعتبر من الوجبات الشهية والمشهورة ولها مذاق فريد من نوعه وتقدم في العزائم والحفلات والمناسبات، ومن الأطباق المحببة عند الكثيرون الكبار والصغار لطعمها المميز وطريقته السهلة والبسيطة وهي من أشهى الأطعمة والمأكولات المميزة ،وإليكم طريقة عمل كبسة اللحم الموزات اللحم ألذ طعم مميز ولذيذ.

نصف كيلو لحم موزات

ملعقة صغيرة كارى

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة هيل بودر

ملعقة صغيرة كركم

ملعقتين معجون طماطم

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة فلفل اسود (مقدار حسب الرغبة)

ملعقة ملح (مقدار حسب الرغبة)

8 ملاعق زيت زيتون

3 أكواب أرز بسمتي

4 فصوص ثوم مفروم

3 بصلة مفرومة

كوب مكسرات مشكلة

1 فلفل أخضر مقطع

1 فلفل أحمر مقطع

1 ملعقة قرفة

نقوم بغسل الأرز جيداً، وفى وعاء ونضع الكركم والكاري والكمون والقرفة و الملح وجوزة الطيب والفلفل والهيل ونقوم بخلط جيداً. نقوم بتتبيل اللحم بنصف خلطة التوابل ونتركه ساعة في الخلطة حتي الحصول على طعم مميز من الخلطة. فى وعاء نقوم بوضع الزيت ثم نضيف اللحم ونقوم بالتقليب حتى يحمر ويتغير لونه ثم نتركه جانباً. نضيف في نفس الوعاء البصل والثوم ونقلّيهم حتى يصفر لونهم. ثم نضيف معجون الطماطم والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر ثم نضع اللحم مرة ثانية، ونضع الماء للخليط ونتركه على النار حتى ينضج جيداً. نحضر اللحم الناضج ثم نضيف المزيد من الماء ونتركه يغلي على النار ونضيف بقية خليط التوابل ثم نضع الأرز المصفى،

وهدئي النار عندما ينشف المرق ونتركه حتى ينضج. نقوم بتجهيز طبق للتقديم للوضع الأرز الناضج واللحم ونقوم برش المكسرات المشكلة المجروشة على الوجه ثم تقديمها على مائدة الطعام .

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تتميز كبسة اللحم بمذاق وطعم لذيذ الشهي ،لطعم البهارات المتبلة في تحضير الكبسة وتتميز بفوائد صحية للجسم الإنسان ،مما تقلل من السعرات الحرارية بدخول البهارات المختلفة والمتنوعة في الأطباق ،بدلاً من استخدام الملح الكثير ،وتدخل هذه البهارات في الحميات الغذائية أو المصابين بضغط الدم المرتفع ،مما تضم الكبسة المكسرات من الفيتامينات والمعادن والأملاح التي تعطي الجسم في المحافظة على صحة جسم الإنسان.