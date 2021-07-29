طريقة عمل زربيان الدجاج الخطيرة بمكونات سهلة وبسيطة

الزربيان هي وجبة مشهورة عند الكثير من دول الخليج، حيث انها من المكونات البسيطة وسهلة التحضير وتتميز بمذاق خاص، ويمكن تقديمها في المناسبات والعزائم ومكوناتها سهلة وبسيطة، وموجودة في أى منزل ويمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر لا تحتاج إلى أي جهد، واليكم طريقة تحضير زربيان الدجاج بطريقة خطيرة.

2 كيلو دجاج(قطع صغيرة)

3 كوب أرز بسمتى

لبن زبادي : كوب ونصف

1 بصلة مفرومة

2 فص ثوم (مهروس)

ملعقة صغيرة كمون

خلطة البهارات المشكلة : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

2 ملعقة طعام كبيرة زيت زيتون

فلفل أسود : ملعقة صغيرة

2 عود قرفة

ورقة واحدة من الغار

تتبيلة بهارات برياني : ملعقة صغيرة (جاهزة)

4 حبات بطاطس (مقطعة مكعبات)

ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة زعفران

5 كوب مرقة دجاج.

سخني بعض من الزيت في قدر على النار، ثم يضاف البصل والثوم ونقلب حتى تذبل المكونات. أضيفي اللحم الدجاج والبطاطس ثم نضع القليل من الملح ،الكمون ،لفلفل الأسود، البهارات البرياني والكركم، البهارات المشكلة. ثم نضع القرفة وورق الغار ثم قلبيها واتركيها حتى ينضج جيدا نضيف بعدها البطاطس ولبن الزبادي ثم اتركي الخليط حتى يغلي لحوالي ربع ساعة. أضيفي الأرز ثم نضع مرق الدجاج، غطي القدر ثم اتركي الخليط على النار حتى يغلي ويصبح الأرز جاهزا. ذوبي الزعفران ببعض من الماء ثم ضعيه فوق خليط الأرز وقلبي حتى تتجانس المكونات

مقادير زربيان الدجاجطريقة تحضير زربيان الدجاجفوائد زربيان الدجاج

هذه الوجبة لها فوائد للجسم لاحتوائها على البصل والثوم، وهما من العناصر الفعالة للجسم لأنها تتكون من مضادات الأكسدة كما أن فوائدها للشعر كثيرة وكذلك البشرة تعطي الحيوية والأشراق وهناك الدجاج والأرز ويعتبران من اهم العناصر المهمة اللازمة بالجسم الإنسان، بالدجاج من مصادر البروتين المهمة للجسم التي تساعد على الحفاظ على العضلات ويحمى من هشاشة العظام، كما أن الأرز فهو عنصر غنى بالنشويات والألياف الغذائية التي تعطى الجسم الطاقة والحيوية، وكما أن له أضرار من تناوله يسبب السمنة وزيادة الوزن ومرض السكر، ومنعا لحدوث أي أضرار ينصح بعدم الأفراط في تناول الوجبة بكثرة.