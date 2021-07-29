طريقة إعداد شاورما اللحم تعرف على طريقة عمل شاورما اللحم بأفضل مذاق كالمطاعم. حيث تعتبر الشاورما من أكثر الأكلات المحببة لدي الجميع من الكبير وكذلك الصغير. كما تعتبر مطاعم تقديم الشاورما من أكثر الأماكن شعبية في الفترة الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن تعتبر تركيا هي أول دول العالم في تحضير أكلة الشاورما. ونظراً لأن الأم التي تحافظ على صحة أولادها تحرص دائماً على تحضير جميع الأكلات من المنزل. وكذلك أيضا أكل المطاعم تقوم الأم بمحاولة تحضير أكلات المطاعم داخل البيت. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة تحضير الشاورما في المنزل بمذاق لذيذ كالمطاعم.كما يمكنك التعرف على شوي لحم الخروف في الفرن تعرف على طريقة شوي لحم الخروف داخل الفرن كالمشوي على الفحم.طريقة إعداد شاورما اللحم
تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق لتحضير الشاورما داخل المنزل للتأكد من نظافتها وصحتها لأطفالها. كما إن كل أم تحاول الوصول لكل تكات وأسرار المطاعم في تحضيرها لكي تنال إعجاب أطفالها وتطلبها مرة أخري.ولذلك سوف نقدم لكي سيدتي أفضل الطرق لتحضيرها ولكن علينا ذكر المقادير أولا كما يلي:
- ثلث كوب خل التفاح
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة
- ربع كيلو من الدهن
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون
- نصف كيلو من الطماطم
- كيلو جرام من اللحم الفيلية البقري
- ملعقة ونصف من توابل الشاورما
- 10 حبات بصل صغيرة
- وكذلك خمس حبات من المستكة
كما قمنا بعرض المكونات المطلوبة لعمل شاورما اللحم بكل وضوح. سوف نقوم الآن بعرض الطريقة الصحيحة لتحضير شاورما اللحم كالمطاعم.ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة كما يلي:
- أولاً يجب القيام بتقطيع اللحم الفيلية إلي شرائح بالطول رفيعة
- ثم بعد ذلك يجب أن نضيف الدهن مع اللحم
- وكذلك القيام بنقع اللحم داخل الخل والبهارات والملح والزيت
- نضع اللحم داخل وعاء الشوي
- وكذلك تحضير البصل والطماطم ثم وضعهما خليط الخل
- كما يجب بعد ذلك توزيع البصل بين شرائح اللحم وكذلك تغطية الشرائح بالطماطم
- ثم إدخال الوعاء في الفرن الساخن وتركه لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة متوسطة .وبعد ذلك عليك خفض درجة الحرارة وكذلك تركه لمدة ربع ساعة أخري.
- وأخيراً يتم تقديمه على وعاء مع التزيين بالبقدونس والنعناع.
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طريقة إعداد شاورما اللحم تعرف على طريقة عمل شاورما اللحم بأفضل مذاق كالمطاعم. حيث تعتبر الشاورما من أكثر الأكلات المحببة لدي الجميع من الكبير وكذلك الصغير. كما تعتبر مطاعم تقديم الشاورما من أكثر الأماكن شعبية في الفترة الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن تعتبر تركيا هي أول دول العالم في تحضير أكلة الشاورما. ونظراً لأن الأم التي تحافظ على صحة أولادها تحرص دائماً على تحضير جميع الأكلات من المنزل. وكذلك أيضا أكل المطاعم تقوم الأم بمحاولة تحضير أكلات المطاعم داخل البيت. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة تحضير الشاورما في المنزل بمذاق لذيذ كالمطاعم.كما يمكنك التعرف على شوي لحم الخروف في الفرن تعرف على طريقة شوي لحم الخروف داخل الفرن كالمشوي على الفحم.طريقة إعداد شاورما اللحم
تبحث الكثير من السيدات عن أفضل الطرق لتحضير الشاورما داخل المنزل للتأكد من نظافتها وصحتها لأطفالها. كما إن كل أم تحاول الوصول لكل تكات وأسرار المطاعم في تحضيرها لكي تنال إعجاب أطفالها وتطلبها مرة أخري.ولذلك سوف نقدم لكي سيدتي أفضل الطرق لتحضيرها ولكن علينا ذكر المقادير أولا كما يلي:
- ثلث كوب خل التفاح
- ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة
- ربع كيلو من الدهن
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون
- نصف كيلو من الطماطم
- كيلو جرام من اللحم الفيلية البقري
- ملعقة ونصف من توابل الشاورما
- 10 حبات بصل صغيرة
- وكذلك خمس حبات من المستكة
كما قمنا بعرض المكونات المطلوبة لعمل شاورما اللحم بكل وضوح. سوف نقوم الآن بعرض الطريقة الصحيحة لتحضير شاورما اللحم كالمطاعم.ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة كما يلي:
- أولاً يجب القيام بتقطيع اللحم الفيلية إلي شرائح بالطول رفيعة
- ثم بعد ذلك يجب أن نضيف الدهن مع اللحم
- وكذلك القيام بنقع اللحم داخل الخل والبهارات والملح والزيت
- نضع اللحم داخل وعاء الشوي
- وكذلك تحضير البصل والطماطم ثم وضعهما خليط الخل
- كما يجب بعد ذلك توزيع البصل بين شرائح اللحم وكذلك تغطية الشرائح بالطماطم
- ثم إدخال الوعاء في الفرن الساخن وتركه لمدة عشرين دقيقة على درجة حرارة متوسطة .وبعد ذلك عليك خفض درجة الحرارة وكذلك تركه لمدة ربع ساعة أخري.
- وأخيراً يتم تقديمه على وعاء مع التزيين بالبقدونس والنعناع.
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