طريقة عمل كريم الخيار في تبييض الوجه وإزالة البقع الداكنة نهائيا من أول استعمال

كريم الخيار، الكثير منا يبحث عن الجديد في عالم تفتيح البشرة خاصة في فصل الصيف حيث اننا نتعرض لغمقان البشرة نتيجة التعرض للشمس او وجود بقع داكنة وهو ما تكرهه السيدات بصفة خاصة ويبحثوا عن الكريمات باهظة الثمن لعلاج هذه المشكلة الا انها يتم علاجها لفترة مؤقتة ومن المؤكد ان هذه الكريمات تحتوي على مواد كيماوية تؤثر بشكل سلبي على البشرة، ومن الافضل استخدام الماسكات الطبيعية التي لا تؤثر على البشرة بشكل سلبي فيما بعد، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على واحد من أهم المايكات التي تفتح وتبيض البشرة الى عشر درجات وتقوم بازالة البقع الداكنة وازالة التجاعيد وهو كريم الخيار والذي يعتمد في مكوناته على الخيار.

طريقة عمل كريم الخيار لتبيض البشرة وازالة التجاعيد: المكونات:

وفيما يلي مكونات ماسك الخيار المعجزة والتي لن تستغني عنه بعد الأن:

ثمرة خيار.

2 ملعقة من زبادي.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة نشا.

الفيتامين e.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء بلاستيكي مناسب ونضع به الخيار مقطع الى شرائح او مبشور ليسهل خلطه، والزبادي وجل الصبار، والنشا، وفيتامين e، ثم نقوم بخلطهم باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نقوم بتطبيق الخليط على البشرة ونتركه على البشرة لمدة ربع ساعة ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر، وسوف تلاحظين النتيجة من أول استعمل، ويفضل استعماله مرة في الأسبوع

ويمكن حفظ باقي الكريم في الثلاجة ونقوم باستعمالها عند اللزوم.

ماسك الزبادي والليمون لتفتيح البشرة:

هو من الماسكات التي لها دور كبير في تفتيح البسرة وتنقيتها لما لهذين المكونين من فوائد كبيرة وفيما يلي طريقة ماسك الزبادي والليمون

المكونات :

ملعقة من الزبادي

عصير ليمونة

طريقة التحضير:

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض ثم نقوم بوضع هذا الخليط على الوجه ونتركه لمدة خمس دقائق على الوجه ثم نقوم بشطفه بالماء الفاتر.

ماسك العسل والحليب:

المكونات :

نصف ملعقة كبيرة من الحليب

ملعقة صغيرة من العسل

كمية من شاور الاستحمام أو الصابون أو الشامبو

طريقة التحضير:

في وعاء صغير نقوم بخلط كمية من جميع المكونات معا حتى يمتزجوا ويتكون لدينا خليط كريمي ثم نقوم بوضعه على البشرة ونتركه لمدة خمس دقائق صم نقوم بشطفه بالماء الفاتر.