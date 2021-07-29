هريسة الذرة أو البسيسة فهي من أشهر الحلويات المصرية والتي يحبها الكبار والصغار فهي تصلح لتناولها كوجبة فطار مع كوب من الشاي أو يمكن تناولها بعد وجبات الطعام للتحلية وسهلة التحضير ويمكن تحضيرها للضيوف اذا اتوا فجأة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل هريسة الذرة بالبرتقال. طريقة عمل هريسة الذرة بالبرتقال: طريقة عمل هريسة الذرة بالبرتقال: المكونات : كوب من الدّقيق الأبيض.

كوب ونصف من دقيق الذّرة

خمس بيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلّا.

كوب ونصف من عصير البرتقال.

كوب ونصف من السكّر.

كوب من الزبدة.

عصير البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من عسل النّحل الطّبيعيّ.

ملعقتان كبيرتان من نشا طريقة التحضير: في وعاء مناسب نقوم بخلط الدقيق مع دقيق الذرة والبيكنج باودر والملح، ومن الأفضل ان نقوم بنخلهم أكثر من مرة حتى يكون عندنا كيكة هشة وعالية.

وفي وعاء الخلاط نقوم بوضع البيض والسكر والفانيليا معا ونقوم بضربهم جيدا حتى يكون لدينا خليط ابيض وعالي ثم نقوم بأضافة الزبدة ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط كثيف، ثم نقوم بأضافة عصير البرتقال الى الحليط السابق ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يمتزجوا جيدا.

ثم نقوم بأضافة خليط البيض والبرتقال الى الدقيق تدريجيا مع التقليب في اتجاه واحد حتى نحصل على عجينة هشة ولينة ولا يخرج الهواء منها.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم نقوم بدهن الصينية زبدة او زيت حسب الرغبة، ثم نقوم بوضع خليط كيكة الذرة في الصينية، وتوزيعه بشكل متساوى، ثم نقوم بأدخال الكيكة الى الفرن السخن.

ثم نترك الكيكة في الفرن لمدة ربع ساعة وعندما يرتفع نقوم بتهدئة النار ونتركه لمدة خمس دقائق حتى تنضج ويحمر وجهها.

ولضمان نجاح الكيكة يمكنك اجراء اختبار النضج من خلال أحضار عود خشبي نظيف ووضعه في الكيكة فاذا خرجت نظيفة فالكيكة قد نضجت وناجحة.

ثم نقوم بأخراج الكيكة من الفرن ووضع عليها عصير البرتقال ونقوم بتقطيعها وتزينها بالكريمة، ثم نتركها حتى تبرد . طريقة التحضير: الوسوم

هريسة الذرة أو البسيسة فهي من أشهر الحلويات المصرية والتي يحبها الكبار والصغار فهي تصلح لتناولها كوجبة فطار مع كوب من الشاي أو يمكن تناولها بعد وجبات الطعام للتحلية وسهلة التحضير ويمكن تحضيرها للضيوف اذا اتوا فجأة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل هريسة الذرة بالبرتقال. طريقة عمل هريسة الذرة بالبرتقال: طريقة عمل هريسة الذرة بالبرتقال: المكونات : كوب من الدّقيق الأبيض.

كوب ونصف من دقيق الذّرة

خمس بيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلّا.

كوب ونصف من عصير البرتقال.

كوب ونصف من السكّر.

كوب من الزبدة.

عصير البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من عسل النّحل الطّبيعيّ.

ملعقتان كبيرتان من نشا طريقة التحضير: في وعاء مناسب نقوم بخلط الدقيق مع دقيق الذرة والبيكنج باودر والملح، ومن الأفضل ان نقوم بنخلهم أكثر من مرة حتى يكون عندنا كيكة هشة وعالية.

وفي وعاء الخلاط نقوم بوضع البيض والسكر والفانيليا معا ونقوم بضربهم جيدا حتى يكون لدينا خليط ابيض وعالي ثم نقوم بأضافة الزبدة ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط كثيف، ثم نقوم بأضافة عصير البرتقال الى الحليط السابق ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يمتزجوا جيدا.

ثم نقوم بأضافة خليط البيض والبرتقال الى الدقيق تدريجيا مع التقليب في اتجاه واحد حتى نحصل على عجينة هشة ولينة ولا يخرج الهواء منها.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم نقوم بدهن الصينية زبدة او زيت حسب الرغبة، ثم نقوم بوضع خليط كيكة الذرة في الصينية، وتوزيعه بشكل متساوى، ثم نقوم بأدخال الكيكة الى الفرن السخن.

ثم نترك الكيكة في الفرن لمدة ربع ساعة وعندما يرتفع نقوم بتهدئة النار ونتركه لمدة خمس دقائق حتى تنضج ويحمر وجهها.

ولضمان نجاح الكيكة يمكنك اجراء اختبار النضج من خلال أحضار عود خشبي نظيف ووضعه في الكيكة فاذا خرجت نظيفة فالكيكة قد نضجت وناجحة.

ثم نقوم بأخراج الكيكة من الفرن ووضع عليها عصير البرتقال ونقوم بتقطيعها وتزينها بالكريمة، ثم نتركها حتى تبرد . طريقة التحضير:

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