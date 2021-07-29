أقوى خلطة تبيض الوجه سريعة المفعول في ربع ساعة وشك منور وخالي من أي بقع أو اسمرار، إن تحول البشرة إلى اللون الداكن والباهت واختفاء لمعته يدل على أن نسبة الميلانين قد ارتفعت بصورة كبيرة وارتفاع نسبة تلك المادة تسبب العديد من المشاكل في البشرة حيث تتعرض البشرة هنا للون الداكن وتفقد لمعتها وحيويتها ونضارتها وتظهر البشرة بمظهر غير صحي، لذلك نجد أن هناك الكثير من الفتيات والنساء تبحثن عن طرق من أجل إعادة نضارة البشرة ولونها الطبيعي كما كان من قبل لذلك سوف نقدم لكي سيدتي الجميلة خلطة تبيض الوجه وسريعة وسهلة وتلك الخلطة طبيعية وآمنة جدًا على البشرة بفضل عدم احتوائها على مواد كيماوية تتلف البشرة وجميع مكوناتها طبيعية وتعيد الحياة من جديد إلى بشرتك.

خلطة تبيض الوجه سريعة المفعول

يعد الكركم من المواد الطبيعية الرهيبة في تفتيح البشرة ونجد أن بلاد الهند من أكثر الدول جمالاً حيث تقوم النساء باستخدام الكركم في الطعام والشراب وأيضًا في التجميل ونجد أنهم يقومون بعمل الخلطات للوجه والجسم باستخدام الكركم دومًا لأنه ممتاز للتفتيح وتوحيد لون البشرة وتخلص البشرة من الحبوب والندوب وإعادة إشراق البشرة من جديد.

ملعقة صغير من الكركم.

ملعقتين صغيرتين من الدقيق.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نقوم بمزج المكونات الموجودة لدينا معًا حتى نحصل على قوام كريمي. نغسل الوجه ونجففه بلطف. ثم نقوم بفرد ماسك التفتيح الفوري على الوجه. نترك الخلطة على الوجه لمدة دقيقة. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء الفاتر. ندهن الوجه بكريم مرطب. نكرر خلطة تبيض الوجه السريعة مرتين من كل أسبوع.

المكوناتطريقة التحضيرتبيض الوجه بسرعة فائقة

إن الكمون من المواد الطبيعية التي تحتوي على الكثير من العناصر والمعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم وتحتاج إليها البشرة لعل الكثير يستعجب من استخدام الكمون للبشرة ولكن الحقيقة إن بذور الكمون من أفضل المواد الطبيعية التي تعيد للبشرة نضارتها وتعمل على تبيض البشرة بشكل ملحوظ.

ملعقة واحدة صغيرة من بذور الكمون (الكمون الحصى).

كوب ماء.

نضع الماء وبذور الكمون في وعاء نظيف وقابل للرفع على النار. نترك بذور الكمون تغلي لمدة لا تقل عن 5 دقائق. نسكب الماء الناتج عن الغلي في علبة نظيفة ونتركه يبرد حتى يصبح دافئ. ثم نأخذ قطعة من القطن ونغمسها في المحلول. بعد ذلك نمرر القطنة على الوجه ونترك المحلول على الوجه حتى يجف تمامًا وتتشربه البشرة. ثم نغسل الوجه جيدًا بالماء البارد. نكرر العملية يوميًا وسوف نلاحظ فرق رهيب في البشرة ولونها.

المكوناتطريقة تحضير خلطة تبيض الوجه