طريقة تحضير كلو سلو الأصلية بطريقة سهلة

أحيانًا تكون أبسط الوصفات هي الأفضل. مثل سلطة الكلو سلو. إن هذا الطبق غالبًا ما يكون جزء لذيذ في أي وجبة. سواء كنت تتوق إلى النوع الذي يضاف اليه الخل أو ترغب في تحضير النسخة الكلاسيكية الكريمية ، كوني على يقين سيدتي من العثور على الوصفة الأصلية والمثالية هنا.

كيفية صنع أفضل سلطة كلوسلو

هذه الوصفة مليئة بالنكهات الطازجة التي تجمل طعم أي شيء تقدمه معها. جرب اضافتها إلى السندويشات ، في بعض الأحيان يتم تقديمها بجانب اللحوم ، أو ضع بعضًا منها فوق الهوت دوج أو الهامبرغر.

5-6 أكواب (350-420 جم) شرائح رفيعة من الكابوتشا الخضراء.

1 كوب (70 جم) شرائح رقيقة من الكابوتشا البنفسجي.

2 كوب (220 جم) جزر مبشور

1-2 ملعقة كبيرة (15-30 مل) مسطردة

1 ملعقة صغيرة (5 جم) ملح (حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة (25 جم) سكر

2 ملاعق كبيرة (36 جم) عسل

1 ملعقة كبيرة (15 مل) خل أبيض

1 كوب (232 جم) مايونيز (مقسم إلى نصفين وإضافة المزيد من الزبادي ، إذا رغبت في ذلك)

نصف كوب (76 جم) قشطة

1 ملعقة صغيرة (2 جم) فلفل أسود

2 ملعقة صغيرة (4 جم) مسحوق بصل

1-2 ملعقة صغيرة (2-4 جم) بذور كرفس

مكونات الكلوسلوصلصة الكولسلو الكريميةطريقة تحضير الكلو سلو بطريقة سهلة

في وعاء صغير ، اخلطي المستطردة والملح والسكر والعسل والخل والمايونيز والقشدة والفلفل ومسحوق البصل وبذورالكرفس معًا. ثم ضعيه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للاستخدام.

قد تتم هذه الخطوة قبل ساعة أو حتى قبل يوم. في وعاء آخر ، اخلطي الكرنب الأخضر والبنفسجي والجزر معًا.

تُسكب صلصة الكولسلو على خليط الكرنب وتُمزج معًا. ابدأي بكمية صغيرة في كل مرة حتى تمتزج تمامًا.

يتبل بالملح والفلفل. يحفظ مبرداً حتى يصبح جاهزاً للاستخدام.

كيفية تقطيع الكابوتشا في سلطة الكولسلو

مهما كان نوع الملفوف الذي تختاره ، فإن طريقة تحضيره هي نفسها بشكل عام.