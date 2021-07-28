ماهي أعراض حمى البحر المتوسط وما أسبابها

حمى البحر المتوسط مرض وراثي يسبب عدداً من الأعراض التي تبدأ بالظهور منذ الطفولة وتستمر على شكل نوبات متكررة طوال الحياة، تختلف في مدتها وشدتها حسب درجة الإصابة، وسمي بذلك الاسم كونه يصيب الأشخاص من أصول مناطق البحر المتوسط، وعن أعراضه نتعرف على التالي:

اعراض حمى البحر المتوسط:

عدد موقع "مايو كلينك" الطبي مجموعة من الأعراض الشائعة التي تصيب مرضى حمى البحر المتوسط، وهي عبارة عن نوبات تستمر بعضها لأيام وأخرى تستمر لشهور، وهي:

الحمى وهي عرض رئيسي.

آلام شديدة في البطن

ألم الصدر.

آلام وتورم في مفاصل الجسم.

آلام في العضلات.

الإصابة بالطفح الجلدي في الساق.

تورم في كيس الصفن لدى الذكور.

مضاعفات مرض حمى البحر المتوسط:

من المؤكد أن للأمراض الوراثية دوما تأثير طويل المدى يبدأ بالظهور في فترات البلوغ، وكذلك حمى البحر المتوسط حيث تسبب الآتي:

ارتفاع في البروتين في الدم يؤدي إلى الإصابة بالداء النشواني الذي له عدد من الأعراض.

تلف الكلى خاصة وبعض الأعضاء الأخرى.

إصابة النساء بالعقم.

الإصابة بمرض روماتيزم المفاصل.

علاج حمى البحر المتوسط:

حمى البحر المتوسط مرض وراثي لا يمكن الشفاء منه، إلا أنه يمكن السيطرة عليه بعلاج الأعراض، والتعايش معه.

يمكن أن يصف الأطباء أدوية مضادة للالتهابات تساهم في تخفيف الالتهاب في الجسم مما يقلل من الأعراض و النوبات.

الأدوية المسكنة تساهم في علاج الأعراض منها الآلام.

إن أفضل طريقة لعدم ظهور هذا المرض في الأجيال الجديدة دوت الخليج عدم الزواج من الأقارب في حال التأكد من وجود هذا المرض لدى العائلة، لأنه غالبًا الأمراض الوراثية أمراض لا يمكن الشفاء منها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.