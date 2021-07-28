طريقة عمل المهلبية الشهية بالنكهات المميزة والمفضلة لعائلتك

طريقة عمل المهلبية هي من الحلويات الشعبية المصرية التي تعتبر من أرخص الحلويات تكلفه وتعد بالمنزل بكل سهولة ومكونها الأساسي هو اللبن وتختلف أسم المهلبية بين بعض البلدان العربية، يطلق عليها في مصر مهلبية، سوريا محلاية، لبيبا محلبيه، الجزائر محلبي، تزين بمكسرات مختلفة ومتنوعة ولا تعتمد على نوع مخصص من المكسرات، ومن الممكن تزينها بقطع من الفواكه التي تفضلين تناولها.

طريقة عمل المهلبية الشهية

اشتهرت المهلبية في المطابخ المصرية والعربية، بتغير شكلها وأضاف بعض العصائر أو الفواكه في تحضيرها وإضافة أيضا الكاكاو الذي يعشق تناوله الأطفال تحتوي المهلبية على نسبة عالية من الكالسيوم المتوفر في اللبن.

طريقة عمل المهلبية باللبن

المكونات

2 كيلو لبن.

كوبان كبيرة سكر.

كوب كبير نشا.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

نصف كوب ماء فاتر.

مكونات التزين حسب رغبتك

جوز هند.

زبيب.

سوداني مفروم.

فستق مجروش.

طريقه التحضير

نضع اللبن في حلة عميقة، نرفعه على النار.

نضيف السكر، ونقلبه حتى يذوب تماماً

نضع النشا في وعاء عميق، نضيف الماء ونقلبه سريعا لتجنب التكتلات، حتى نحصل على خليط سائل.

نصب النشا بالتدريج مع التقلب المستمر باليد الأخري لتجنب التكتلات.

نستمر في التقليدي حتى نحصل على خليط سميك، نضيف الفانيليا السائلة ونقلبها.

نتركها على النار لمدة دقيقة، ثم ترفع من على النار.

نحضر أطباق مناسبة، نصب المهلبية في جميع الأطباق.

تزين بالمكسرات المفضلة لديكي.

تركها حتى تبرد تماماً، نضعها في الثلاجة لمدة ساعة وتقدم باردة.

طريقة عمل المهلبية بالفراولة

المكونات

كيلو لبن.

نصف كيلو عصير فراولة.

كوب كبير سكر.

نصف كوب نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا

مكونات المكسرات

فراولة مقطعة حلقات رفيعة.

فستق مجروش.

طريقة التحضير

نضع اللبن في حلة، نضيف السكر وتقلب اللبن حتى يذوب السكر تماماً.

نشغل النار علي درجة متوسطة.

نضع النشا وعصير الفراولة في وعاء عميق نقلهم جيداً، حتى لا يتكتل النشا.

نصب النشا بحرص مع التقليب المستمر، نستمر في التقليب ولا نتركه، حتى لا نحصل على تكتلات.

عندما تصبح المهلبية سميكة، تخفض النار وتركها لمدة، ثم ترفع.

نحضر الأكواب المناسبة، نصب المهلبية وتركها تبرد، تزين بقطع الفراولة والفستق.

نتركها تبرد تماماً، نضعها في المبرد لمدة ساعتين، تقدم باردة.

طريقة عمل مهلبية بالشوكولاتة

المكونات

2 كيلو حليب.

كوبان سكر.

كوب كاكاو خام.

كوب نشا.

نصف كوب ماء.

مكونات التزين

شوكولاتة مبشورك.

صوص شوكولاتة.

طريقة التحضير