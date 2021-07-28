طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة والبسكويت السريعة باستخدام 4 مكونات فقط وبدون فرن، حضري لأطفالك أشهى وأسرع كيك بطعم البسكويت والشوكولاتة الذي يعتبر تحلية باردة لذيذة يمكن عملها بشكل سريع. وهي تتميز بطعم كريمي غني وناعم تماما مثل كيك المطاعم يحبه الأطفال نظراً لطعمه الرائع، كما يناسب الكبار ممن لديهم عادات يومية في تناول التحليات البسيطة بدون تخمة، حيث يمكنك تحضيره بمكونات بسيطة جداً وبدون فرن أو أي أدوات معقدة واستمتعي بألذ طعم.

طريقة تحضير كيكة الشيكولاتة والبسكويت السريعة

لتحضير كيك البسكويت والشوكولاتة احضري 400 جرام بسكويت من النوع السادة بدون إضافات، 8 ملاعق كبيرة بمقدار 115 جرام زبدة، 300 جرام شيكولاتة ( 2 بار شيكولاتة)، 1 كوب بمقدار 240 مل كريمة حلويات سائلة (خفق). يتم تحضير المطحنة الكهربائية ثم يوضع فيها مقدار البسكويت ويتم الطحن جيداً حتى يتم الحصول على بودرة ناعمة، ثم يُضاف إليه مقدار أربعة ملاعق كبيرة من الزبدة ويتم الخلط جيداً حتى يتم الحصول على قوام يسهل تشكيله ليُكون طبقة متماسكة.

يمكنك تحضير صينية مقاس 22 أو 24 أو يمكنك تحضير 2 صينية مقاس صغير مع صينية تارت مستطيل، ثم يتم توزيع مطحون البسكويت على جميع أرجاء الصينية من الجوانب وأسفل الصينية بإستخدام أسفل كوب أو بأي أداة أخرى، ثم يتم وضع الصينية في الفريزر حتى تتماسك طبقة البسكويت مدة تحضير طبقة الشيكولاتة. لتحضير طبقة الشيكولاتة يتم تحضير مقدار الشيكولاتة ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم يتم تحضير وعاء ويضاف إليه مقدار الكريمة ويتم تسخينها حتى تبدأ في درجة الغليان أو يمكنك وضعها في الميكرويف لمدة 40 ثانية.

عمل كيك البسكويت والشوكولاتة

بعد ذلك يُضاف إلى الكريمة قطع الشيكولاتة وباقي مقدار الزبدة ثم يتم ترك الخليط لمدة 40 ثانية، ثم يتم الخلط جيداً بإستخدام المضرب اليدوي حتى يتم الحصول على قوام جناش سائل. بعد ذلك يتم إضافة جناش الشيكولاتة إلى الصينية بعد خروجها من الفريزر بعد ذلك توضع الصينية مرة أخرى في الثلاجة حتى تتماسك جيداً، بعد ذلك يتم خروج الصينية ويتم خروج الكيك ويُرش القليل من الكاكاو الخام كتزيين ثم يتم تقطيعها وتقدم. صينية التارت يتم تقطيعها إلى قطع مستطيلة ويتم وضع القليل من الشوكولاتة السائلة على الوجه كتزيين ثم يتم تقديمها.