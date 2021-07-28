طريقة عمل أيس كريم أوريو خلال دقائق بمكونات بسيطة من المنزل، اختراع تحضير أيس كريم الأوريو بالمنزل لذيذ الطعم بشكل لا يصدق، ولا يتخيل الكثيرين أنه يمكنك تحضيره بنفسك بطريقة سهلة وبمكونات جميعها موجود في المنزل إضافة إلى بسكويت أوريو. اليوم سوف يمكنك صنع طعم فريد للأيس كريم مثل المُقدم في أفخم المحلات، وسوف يكون أيس كريم أوريو واحد من التحليات الأساسية في مطبخك نظراً لطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره.

طريقة عمل أيس كريم أوريو خلال دقائق

لكي تتمكنين من تحضير أيس كريم أوريو من منزلك سوف تحتاجين إلى المقادير الأتية :

3 عبوات من بسكويت أوريو الحجم الكبير.

2 عبوة من كريمة خفق الحلويات.

1 عبوة من الحليب المكثف

أولاً يتم تكسير البسكويت إلى قطع صغيرة، عن طريق وضعه داخل أكياس بلاستيكية وتكسيرها، بإستخدام أي أداة أو حتى تكسيرها بواسطة اليدين، يتم تقسيمه إلى جزئين الجزء الأكبر يتم استخدامه لتحضير الوصفة، وجزء قليل يُستخدم للتزين، يتم وضع عدد 2 عبوة من كريمة الخفق الخاصة بالحلويات في وعاء عميق، ثم إستخدام مضرب الكهرباء أو المضرب اليدوي، ثم يتم الضرب لمدة لا تزداد عن 3 دقائق، وحتى نلاحظ زيادة سُمك القوام ثم يتم إضافة الحليب المُكثف ويتم الخفق مرة أخرى.

أيس كريم أوريو بطريقة أشهر المحلات

يتم إضافة البسكويت في الوعاء ثم التقليب جيداً، وسوف نلاحظ في البداية أن الخليط باللون الأبيض ولكن في الواقع عندما يُترك قليلاً يتحول إلى اللون الغامق، ثم يتم وضع الأيس كريم في قالب مناسب لحجمه، ثم يتم وضع قطع البسكويت الذي تم تقطعيها لقطع أكير من السابقة، في الأعلى للتزيين ثم يتم تغطية القالب بواسطة الإسترتش ووضع القالب ليلة كاملة في الفريزر أو المُجمد.

فور استخراج قالب أيس كريم الأوريو من الفريزر، سوف تلاحظ أنه رغم تجمده إلا أنه لا يحتوي على ثلج تماماً، يمكنك تناوله فوراً بطعم أكثر من رائع، يشبه تماماً أشهر محلات الأيس كريم المعروفة. وبذلك تكونين قد تمكنت من الحصول على أيس كريم أوريو الرائع بطريقة سهلة جداً وفي خلال دقائق قليلة.