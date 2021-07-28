خلطات صبغ الشعر بني بالمكونات الطبيعية في البيت بطريقة آمنة بدلاً من الصبغات الكيميائية

ترغب دائماً السيدات في تغيير لون شعرهم حسب الموضة والجديد في عالم الشعر، ويعتبر اللون البني من الألوان الرائدة دائماً والتي لا تقدم موضتها، حيث أنه يمنح السيدات جمال وجاذبية وأنوثة، وسوف نقدم لكم خلطات صبغ الشعر بني في البيت بمكونات طبيعية غير مكلفة وآمنة تماماً على الشعر، وبالتالي يمكنكم الاستغناء عن شراء الصبغات الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتدمره، والتي تتسم بسعرها الغالي أيضاً. وصفة صبغ الشعر بني في البيت وصفة صبغ الشعر بني في البيت المكونات: من 150: 200 جرام مسحوق الحناء.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

عبوة من حليب جوز الهند.

قفازات.

غطاء بلاستيكي للشعر. طريقة التطبيق: نضع حليب جوز الهند في بولة، ونضيف له كلاً من عصير الليمون والحناء.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على عجينة ذات قوام سميك.

نقوم بتغطية هذا الوعاء، ونتركه طوال الليل في درجة حرارة الغرفة لكي يتفاعل ويمنح الشعر أفضل لون.

في اليوم التالي نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات، ونوزع الخليط عليها.

بعد أن نغطي الشعر كله بهذا الخليط نقوم بلفه بالكيس البلاستيكي، ونتركه لمدة لا تقل عن 6 ساعات للحصول على أفضل لون.

بعد انتهاء الوقت نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء البارد.

ويفضل ألا يتم استخدام الشامبو أو البلسم عليه إلا بعد مرور 24 ساعة.

وسوف تحصلون على الدرجة المطلوبة وأفضل نتيجة. وصفة طبيعية لصبغ الشعر بني في البيت وصفة طبيعية لصبغ الشعر بني في البيت المكونات: كمية مناسبة من بن القهوة حسب طول الشعر.

4 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

4 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

نصف كوب من الماء. طريقة التحضير: في وعاء نمزج زيت جوز الهند مع زيت الخروع بشكل جيد.

ثم نضيف بن القهوة إلى المزيج، ونخلط بشكل جيد.

بعد ذلك نضيف الماء إلى الخليط، ونقلب جيداً.

ثم نضع الوعاء على النار الهادئة، ونتركه حتى يسخن تماماً.

بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

نقسم الشعر إلى خصلات ونوزع الخليط عليه بشكل جيد، ونغطيه لمدة 8 ساعات.

ثم نغسله جيداً بالماء والشامبو والبلسم. الوسوم

ترغب دائماً السيدات في تغيير لون شعرهم حسب الموضة والجديد في عالم الشعر، ويعتبر اللون البني من الألوان الرائدة دائماً والتي لا تقدم موضتها، حيث أنه يمنح السيدات جمال وجاذبية وأنوثة، وسوف نقدم لكم خلطات صبغ الشعر بني في البيت بمكونات طبيعية غير مكلفة وآمنة تماماً على الشعر، وبالتالي يمكنكم الاستغناء عن شراء الصبغات الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية تضر الشعر وتدمره، والتي تتسم بسعرها الغالي أيضاً. وصفة صبغ الشعر بني في البيت وصفة صبغ الشعر بني في البيت المكونات: من 150: 200 جرام مسحوق الحناء.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض.

عبوة من حليب جوز الهند.

قفازات.

غطاء بلاستيكي للشعر. طريقة التطبيق: نضع حليب جوز الهند في بولة، ونضيف له كلاً من عصير الليمون والحناء.

نقلب المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس ونحصل على عجينة ذات قوام سميك.

نقوم بتغطية هذا الوعاء، ونتركه طوال الليل في درجة حرارة الغرفة لكي يتفاعل ويمنح الشعر أفضل لون.

في اليوم التالي نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات، ونوزع الخليط عليها.

بعد أن نغطي الشعر كله بهذا الخليط نقوم بلفه بالكيس البلاستيكي، ونتركه لمدة لا تقل عن 6 ساعات للحصول على أفضل لون.

بعد انتهاء الوقت نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء البارد.

ويفضل ألا يتم استخدام الشامبو أو البلسم عليه إلا بعد مرور 24 ساعة.

وسوف تحصلون على الدرجة المطلوبة وأفضل نتيجة. وصفة طبيعية لصبغ الشعر بني في البيت وصفة طبيعية لصبغ الشعر بني في البيت المكونات: كمية مناسبة من بن القهوة حسب طول الشعر.

4 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

4 ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

نصف كوب من الماء. طريقة التحضير: في وعاء نمزج زيت جوز الهند مع زيت الخروع بشكل جيد.

ثم نضيف بن القهوة إلى المزيج، ونخلط بشكل جيد.

بعد ذلك نضيف الماء إلى الخليط، ونقلب جيداً.

ثم نضع الوعاء على النار الهادئة، ونتركه حتى يسخن تماماً.

بعد ذلك نرفعه من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.

نقسم الشعر إلى خصلات ونوزع الخليط عليه بشكل جيد، ونغطيه لمدة 8 ساعات.

ثم نغسله جيداً بالماء والشامبو والبلسم.

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