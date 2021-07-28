وصفة كرات البطاطس بالجبنة في البيت لألذ المقبلات المقرمشة والشهية على المائدة

تعتبر البطاطس من أكثر الخضراوات التي يتم تناولها على مستوى العالم كله، والتي تدخل في تحضير العديد من الوصفات والأطباق، ومن أشهر هذه الوصفات كرات البطاطس بالجبنة، والتي تتميز بطعمها المقرمش واللذيذ ولونها الذهبي المميز، ويتم استخدام حشوات مختلفة بداخلها مثل اللحم المفروم والبسلة والجزر أو الجبن المشكلة حسب رغبة كل شخص، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها بسهولة في البيت لتقديمها على المائدة بجانب الأطباق الرئيسية. طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة المكونات: 4 حبات من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

فص واحد من الثوم.

نصف كوب جبنة موزريلا.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

عدد 3 بيضة.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من البقسماط المطحون.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: في بولة واسعة وعميقة نضع البطاطس المهروسة ونضيف لها الثوم والبقدونس والملح والفلفل، ونعجن المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

بعد ذلك نقوم بتشكيلها على هيئة كرات صغيرة، ونحشيها من الداخل بالجبنة الموزريلا.

نضع في طبق البيض، والآخر الدقيق، والأخير بقسماط مطحون.

نقوم بغمس البطاطس في الدقيق ثم في البيض ونغطيها بالبقسماط.

وفي زيت ساخن على النار نقوم بتحمير كرات البطاطس جيداً حتى يصبح لونها ذهبي، نخرجها ونصفيها من الزيت. طريقة أخرى لتحضير كرات البطاطس المحشية بالجبنة طريقة أخرى لتحضير كرات البطاطس المحشية بالجبنة المكونات: 2 حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

عدد 1 بيضة.

5 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

نصف كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: في وعاء عميق نضع البطاطس المهروسة، ونضيف لها الحليب والبيكنج باودر والملح والفلفل الأسود.

نقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نقوم بتشكيلها على هيئة كرات ذات حجم متوسط، ونحشيها من الداخل بالجبنة الموزريلا.

بعد ذلك نقوم بغمسها في البيض المخفوق جيداً، ونغطيها بالدقيق.

نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي كمية العجين الموجودة لدينا.

بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت على النار، ونقلي كرات البطاطس جيداً به حتى يصبح لونها ذهبي وملمسها مقرمش، ونصفيها وتقدم بالهنا والشفا. الوسوم

تعتبر البطاطس من أكثر الخضراوات التي يتم تناولها على مستوى العالم كله، والتي تدخل في تحضير العديد من الوصفات والأطباق، ومن أشهر هذه الوصفات كرات البطاطس بالجبنة، والتي تتميز بطعمها المقرمش واللذيذ ولونها الذهبي المميز، ويتم استخدام حشوات مختلفة بداخلها مثل اللحم المفروم والبسلة والجزر أو الجبن المشكلة حسب رغبة كل شخص، وسوف ننشر لكم طريقة تحضيرها بسهولة في البيت لتقديمها على المائدة بجانب الأطباق الرئيسية. طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة المكونات: 4 حبات من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

فص واحد من الثوم.

نصف كوب جبنة موزريلا.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

عدد 3 بيضة.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من البقسماط المطحون.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: في بولة واسعة وعميقة نضع البطاطس المهروسة ونضيف لها الثوم والبقدونس والملح والفلفل، ونعجن المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

بعد ذلك نقوم بتشكيلها على هيئة كرات صغيرة، ونحشيها من الداخل بالجبنة الموزريلا.

نضع في طبق البيض، والآخر الدقيق، والأخير بقسماط مطحون.

نقوم بغمس البطاطس في الدقيق ثم في البيض ونغطيها بالبقسماط.

وفي زيت ساخن على النار نقوم بتحمير كرات البطاطس جيداً حتى يصبح لونها ذهبي، نخرجها ونصفيها من الزيت. طريقة أخرى لتحضير كرات البطاطس المحشية بالجبنة طريقة أخرى لتحضير كرات البطاطس المحشية بالجبنة المكونات: 2 حبة من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

عدد 1 بيضة.

5 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

نصف كوب دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

رشة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: في وعاء عميق نضع البطاطس المهروسة، ونضيف لها الحليب والبيكنج باودر والملح والفلفل الأسود.

نقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة ومتماسكة.

نقوم بتشكيلها على هيئة كرات ذات حجم متوسط، ونحشيها من الداخل بالجبنة الموزريلا.

بعد ذلك نقوم بغمسها في البيض المخفوق جيداً، ونغطيها بالدقيق.

نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي كمية العجين الموجودة لدينا.

بعد ذلك نقوم بتسخين الزيت على النار، ونقلي كرات البطاطس جيداً به حتى يصبح لونها ذهبي وملمسها مقرمش، ونصفيها وتقدم بالهنا والشفا.

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