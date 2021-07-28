القهوة مكون سري في وصفات تكثيف الشعر وعلاج التساقط بالمنزل .. جربيها وشاهدي الفرق

تحلم جميع الفتيات في جميع أنحاء العالم بالحصول على شعر كثيف وعلاج مشكلة التساقط التي تطاردهم طوال الوقت، وينتج التساقط بسبب عوامل مختلفة سواء كانت صحية أو نفسية أو غذائية، وفي جميع الحالات يمكن علاج هذه المشكلة بوصفات طبيعية آمنة وسحرية جداً، والمكون الأساسي لها هو القهوة، فمن السهل تحضيرها في البيت كما أنها تحقق نتائج فعالة وسريعة جداً.

وصفة القهوة لتكثيف الشعر

نحتاج في هذه الوصفة إلى هذه المكونات:

10 ملعقة من البن.

ملعقة واخدة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة من زيت الأرجان.

ملعقة من الزنجبيل.

يجب خلط المكونات المذكورة كلها مع بعضها البعض بشكل جيد حتى نحصل على مزيج متجانس، ونقوم بتوزيعه على الشعر كله، وبعد ذلك نغطي الشعر بفوطة ساخنة، ونتركها على الشعر ساعة ونصف على الأقل، ثم نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو، ونكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على النتيجة المرغوب بها.

وصفة القهوة لعلاج تساقط الشعر

يجب تجهيز بعض المكونات البسيطة لهذه الوصفة:

ملعقة كبيرة من البن.

كوب واحد من اللبن الزبادي.

ملعقة من زيت الزيتون.

نقوم بخلط المكونات المذكورة مع بعضها البعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس، ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر ونتركه نصف ساعة، ثم نغطيه بفوطة ساخنة، وبعد مرور نصف ساعة أخرى أو ساعة نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

ماسك القهوة الطبيعي للشعر

المكونات:

ملعقتين كبار من حبيبات القهوة.

100 جرام حليب سائل.

عدد 1 بيضة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

زيت طبيعي حسب المتوافر لديكم.

طريقة التطبيق: