طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل بالوصفة المصرية الأصلية بأبسط المكونات وأروع مذاق

طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل ، تعرف العكاوي بأنها من أكثر الوصفات المصرية الشعبية التي يقبل على تناولها المصريين وغير المصريين، ولكن في الوقت ذاته تجهل الكثير من السيدات الطريقة الصحيحة لإعدادها والاستفادة بفوائدها الكبرى ومذاقها الشهي، على الرغم من السهولة في إعدادها والوقت البسيط الذي تأخذه، فهي من أشهر وأهم الطواجن التي قد تحتاج إلى الكثير من التأني لاختيار الجزار المناسب لشراء العكاوي منه، ولكنها في النهاية من أشهر الأكلات التي قد يجهل الكثيرين فوائدها الرائعة على الجسم والصحة.

تعتبر العكاوي نوع من أنواع الأطباق الشعبية التي تشتهر في العديد من البلدان العربية ومصر، وهي الجزء الخاص بالذيل، وتعد من اللحوم الغنية بالجيلاتين، وتتميز بنكهتها المميزة الرائعة التي تجعلها نوع من المقبلات المستخدمة في الكثير من الدول الروسية والأوروبية، وتعد أيضًا مصدر رائع للأحماض الأمينية التي يحتاج إليها الجسم في عمليات التمثيل الغذائي.

طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل

تتميز العكاوي باحتوائها على نسبة ممتازة من البوتاسيوم والصوديوم والألياف، وبه عناصر كثيرة مفيدة للجسم، فهي تحتوي على نسبة جيدة من الأحماض الأمينية وتبلغ نسبة الكولاجين فيها ما يقرب من 30 %.

ويمكن تحضير طاجن العكاوي عن طريق المكونات التالية :

كيلو عكاوي مقطعة قطع صغيرة.

لتر مرقة لحم.

نصف كوب زيت نباتي للقلي.

2 بصلة حمراء متوسطة.

3 ثمرات فلفل ألوان.

قرن فلفل حار.

2 حبة طماطم مقطعة.

2 فص ثوم مفروم.

4 ورقات لورى.

عود قرفة خشب.

نصف معلقة صغيرة زنجبيل.

2 حبة حبهان.

نصف معلقة ثوم بودر.

نصف معلقة كاري.

معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة فلفل أسود.

في إناء التحضير يسخن الزيت جيدًا وبعدها توضع العكاوي، ويضاف البصل مع الاستمرار حتى يذبل وبعدها تضاف القرفة والحبهان واللوري مع التقليب لمدة خمس دقائق.

يوضع الفلفل الألوان إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب وبعدها يضاف الثوم المفروم والزنجبيل المطحون والفلفل الحار والطماطم وباقي التوابل.

توضع المرقة في الإناء وتترك على نار هادئة لمدة ساعة، وبعدها تنقل إلى طاجن وتدخل إلى الفرن لمدة ساعة إلا ربع ويصبح بعدها جاهز للتقديم.

خطوات تحضير طاجن العكاويفوائد العكاوي للصحة والجسم

تعد واحدة من أشهر الوجبات التي يفضلها العرب، ويمكن إعدادها مع البطاطس والبصل، وتقدم مع الأرز الأبيض، حيث لها العديد من الفوائد التي يحددها الأطباء، فهي تحتوي على فيتامين د الذي يساعد في تحسين الحيوانات المنوية وزيادة نشاطها، وبها نسبة كبيرة من البروتينات التي من شأنها تعزيز قوة العظام، وتساعد على النمو بشكل سليم، وتعمل أيضًا على حماية أنسجة من التلف نتيجة لاحتوائها على السيلينيوم، ويحمي الجسم من الإصابة بالبرد والانفلونزا.