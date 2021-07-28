طريقة عمل ألذ لحم مشوي في المنزل بنكهة المطاعم بالظبط

خلال هذه الأيام وبعد مناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات نلاحظ أن الكثير منا يبحثن في معظم مواقع التواصل الإجتماعي عن طرق مختلفة لعمل اللحم وبالأخص اللحم المشوي، لأنه من أكثر أنواع اللحوم الذي نقوم بشرائها من المطاعم بشكل مستمر ولكن من الممكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبطعم أفضل بكثير من شرائها من الخارج، لذا سوف نقدمه لكم ألا وهو طريقة تحضير اللحم المشوي في المنزل فتعالوا معنا.

مكونات وطريقة عمل اللحمة المشوية على الفحم:

لكي نقوم بتحضير اللحم المشوي على الفحم نحتاج إلى:

نحضر ملعقة صغيرة من هذه المكونات: فلفل أسود، قرفة، بهارات.

نحضر ملعقة كبيرة من الملح، ومعجون الطماطم.

نحتاج إلى ربع كوب من عصير الليمون، وخمس ثمرات من الطماطم، وسبع بصلات.

نقوم بشراء اثنان كيلو جرام من لحم مكعبات متوسطة الحجم.

أولا نقوم بتقشير البصل ونقطع كل بصلة إلى نصفين. ثم نحضر إناء ونضع فيه اللحم مع البصل مع الفلفل الأسود والبهارات والقرفة وعصير الليمون وزيت الزيتون، ونقلبهم جيدا ونتركه لمدة ساعة أو أكثر. ثم بعد ذلك نحضر أسياخ الشواء ونضع قطع اللحم والبصل والطماطم فيها. الآن نقوم بوضع الأسياخ على الفحم للعمل على شويها ونتركهم لحين تسويه اللحم، ونتناولها ساخنة.

كل ما نفعله إتباع الآتي:مكونات وطريقة شوي اللحم على البوتاجاز:

لكي نقوم بشوي اللحم على البوتاجاز نحتاج إلى:

إحضار ملعقتين كبيرتين من دبس الرمان، مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وقليل من الملح.

نجهز بصلة متوسطة الحجم، وكمية من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الروزماري المفروم ناعم.

نقوم بشراء كيلو غرام من اللحم الخالي نهائيا من العظم.

أولا نقطع اللحم إلى قطع متوسطة الحجم. ثم نقشر البصل ونبشرها ناعم، ونخلط اللحم مع البصل وباقي المكونات ونقلبه جيدا. نغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين أو أكثر. نجهز مقلاة ونضع فيها كميه من الزيت ونضع اللحم ونتركه لحين تسويتها. نطفئ النار ونضعها فى طبق التقديم، مع مراعاة تزيينها بكمية من البقدونس المفروم.

كل ما نفعله إتباع الآتي: