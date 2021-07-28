أسهل طريقة لعمل الكبة الشامية المقلية مقرمشة من الخارج وناجحة من أول مرة

طريقة عمل الكبة المقلية، تعتبر أكله الكبة من المأكولات التي تتميز بها البيئة الشامية، ويختلف سكان الشام في أساليب طهي هذه الأكلة فمنهم من يفضلها مقلية بالزيت ومنهم يفضلها مشوية على الفرن أو الفحم ولكن بالرغم من تعد طرق طهيها لا تختلف فيها المكونات فهي واحدة في جميع الحالات وهي البرغل والبصل واللحم الأحمر، ورغم صعوبة تحضير هذه الأكلة وما تستغرقه من وقت وجهد، يستمتع معظم النساء بطهيها والإبداع في تقديمها وتشكيلها كطبق رئيساً أو طبق جانبي من المقبلات، ولاكن الأغلبية تعتبرها من المقبلات، وإليكم في هذا المقال المقدم عبر موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل الكبة المقلية. طريقة عمل الكبة المقلية طريقة عمل الكبة المقلية مكونات الكبة المقلية:

كيلو من اللحم الأحمر والهبرة.

ثلاثة ملاعق من الماء البارد.

نصف حبه من الليمون.

بصلة مقطعة إلى أرباع.

ورقتان من النعناع الأخضر الطازج.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ثلاث أكواب ونصف من البرغل الناعم. مكونات حشوه الكبة أربع ملاعق كبيرة من دبس الرمان.

ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمن ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ثمن ملعقة صغيرة من الملح.

ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

بصل مفروم ناعم.

خمسة مائه غرام من اللحمة خالية الدهون.

زيت للقلي. خطوات عمل الكبة المقلية نخلط النعناع والملح والفلفل والبصل إلى البرغل المصفى من الماء ونصف قشر الليمون الموجود لدينا، ثم نخلطهما في الخلاط الكهربائي لنحصل على خليط ناعم.

ننقع البرغل في الماء لمدة ٣٠ دقيقة.

نضيف اللحم المفروم إلى الخليط السابق في الماء ونقلبه حتى يمتزج جيداً، ثم نضيفه في إناء ثم نقوم بعجنه باليد. طريقة تحضير الحشوة نضع السمن على النار.

ثم نضف البصلة حتى تقشر.

وبعد ذلك نضيف اللحمة والبهارات والفلفل وبعد أن تستوي اللحمة نتركها تبرد ونضيف عليها الجوز ونقوم بتشكيلها إلى كرات مجوفه من الداخل، ونقوم بوضع الحشو داخلها وتركها حتى تجف لمدة ساعتين.

ثم نضعها في الفريزر لتكون جاهزة في أي وقت للطهي.

بعد ذلك نحضر مقلاة ونبدأ بوضع كمية مناسبة من الزيت ونضع بها الكبة وتقلب على كلا الجهتين حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب. خطوات عمل الكبة المقليةطريقة تحضير الحشوة الوسوم

طريقة عمل الكبة المقلية، تعتبر أكله الكبة من المأكولات التي تتميز بها البيئة الشامية، ويختلف سكان الشام في أساليب طهي هذه الأكلة فمنهم من يفضلها مقلية بالزيت ومنهم يفضلها مشوية على الفرن أو الفحم ولكن بالرغم من تعد طرق طهيها لا تختلف فيها المكونات فهي واحدة في جميع الحالات وهي البرغل والبصل واللحم الأحمر، ورغم صعوبة تحضير هذه الأكلة وما تستغرقه من وقت وجهد، يستمتع معظم النساء بطهيها والإبداع في تقديمها وتشكيلها كطبق رئيساً أو طبق جانبي من المقبلات، ولاكن الأغلبية تعتبرها من المقبلات، وإليكم في هذا المقال المقدم عبر موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل الكبة المقلية. طريقة عمل الكبة المقلية طريقة عمل الكبة المقلية مكونات الكبة المقلية:

كيلو من اللحم الأحمر والهبرة.

ثلاثة ملاعق من الماء البارد.

نصف حبه من الليمون.

بصلة مقطعة إلى أرباع.

ورقتان من النعناع الأخضر الطازج.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ثلاث أكواب ونصف من البرغل الناعم. مكونات حشوه الكبة أربع ملاعق كبيرة من دبس الرمان.

ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمن ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ثمن ملعقة صغيرة من الملح.

ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

بصل مفروم ناعم.

خمسة مائه غرام من اللحمة خالية الدهون.

زيت للقلي. خطوات عمل الكبة المقلية نخلط النعناع والملح والفلفل والبصل إلى البرغل المصفى من الماء ونصف قشر الليمون الموجود لدينا، ثم نخلطهما في الخلاط الكهربائي لنحصل على خليط ناعم.

ننقع البرغل في الماء لمدة ٣٠ دقيقة.

نضيف اللحم المفروم إلى الخليط السابق في الماء ونقلبه حتى يمتزج جيداً، ثم نضيفه في إناء ثم نقوم بعجنه باليد. طريقة تحضير الحشوة نضع السمن على النار.

ثم نضف البصلة حتى تقشر.

وبعد ذلك نضيف اللحمة والبهارات والفلفل وبعد أن تستوي اللحمة نتركها تبرد ونضيف عليها الجوز ونقوم بتشكيلها إلى كرات مجوفه من الداخل، ونقوم بوضع الحشو داخلها وتركها حتى تجف لمدة ساعتين.

ثم نضعها في الفريزر لتكون جاهزة في أي وقت للطهي.

بعد ذلك نحضر مقلاة ونبدأ بوضع كمية مناسبة من الزيت ونضع بها الكبة وتقلب على كلا الجهتين حتى تنضج وتأخذ اللون المطلوب. خطوات عمل الكبة المقليةطريقة تحضير الحشوة

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