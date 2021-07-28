طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة من أشهي و ألذ الأكلات المصرية

نبدأ سويا في تحضير مسقعة الباذنجان باللحمة المفرومة من أكثر الوصفات الشهية القديمة والمشهورة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص. فضلا على أن تناول الباذنجان من الوصفات الغذائية الصحية المفيدة للجسم لأنه يحتوي على عنصر الحديد المفيد للدم، يوجد أكثر من طريقة لعمل الباذنجان و هي الباذنجان باللحمة المفرومة و المقلى والمشوى وعمل سلطه بابا غنوج و يمكن تحضيره أيضا مخلل بالثوم تابعوا معنا وصفتنا اليوم طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة ذات الطابع المصري الأصيل المفضلة لدي الكثير. طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة مكوناتها طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة مكوناتها المكونات.. تجهيز كيلو باذنجان رومي.

وزن نصف كيلو لحمه مفرومة.

عدد1 بصلة متوسطة الحجم.

عدد 4 فصوص ثوم مفرومين.

2 كوب من عصير الطماطم الطازج. مكونات اللحمة المفرومة للمسقعة 2 ملعقة كبيرة من السمن.

كمية مناسبة من زيت القلي.

نصف ملعقة صغيرة من( الفلفل الأسود- بهارات اللحمة- الملح).

3 ثمرات من الفلفل الأخضر الرومي الحار حسب الرغبة. خطوات تحضير المسقعه باللحمة المفرومة نبدأ في تقشير و تقطيع الباذنجان الى حلقات ويرش عليه القليل من الملح ويترك جانبا لمدة 15 دقيقة حتى يصفى منه الماء الزائد. نضع مقلاة على النار بها كمية من مناسبة من الزيت ثم نضع حلقات الباذنجان حتى تحتمر وتكتسب اللون الذهبي. نخرج الباذنجان من الزيت ونضعه على مناشف ورقية حتى نتخلص من كل الزيوت. يقطع الفلفل الرومي الى حلقات ثم يقلي في الزيت ويصفى ويترك جانبا مع الباذنجان ثم نرش القليل من الملح علية. نحضر طاسة فيها السمن ثم ترفع على النار وعندما يسخن السمن يضاف البصل و يقلب حتى يذبل باللون الذهبي. ثم نضيف إليها اللحم وباقي البهارات من الفلفل الأسود ونستمر في التقليب إلي أن ينضج اللحم ثلاثة أرباع السوي. نحضر طاسة اخرى لعمل صوص الطماطم فيها القليل من الزيت و يضاف إليه الثوم مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبي ثم يضاف عصير الطماطم الطازجة وننتظر حتى يتسبك. نحضر صنية بحجم متوسط نضع فيها القليل من تسبيكت الطماطم وترص حلقات الباذنجان والفلفل ثم نضع اللحمة المفرومة والطبق الأخيرة باقي تسبيكت الطماطم. بعد أن يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة نضع صينية المسقعة باللحمة المفرومة وتترك لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب اللون الأحمر ثم نخرجها. من الممكن إضافة نكهات اخرى إلي صنية المسقعه باللحمة المفرومة حسب رغبة الأسرة منها البطاطس المحمرة قبل وضع طبقة اللحم المفروم. مكونات اللحمة المفرومة للمسقعةخطوات تحضير المسقعه باللحمة المفرومة انتهينا من تقديم وصفاتنا اليوم وصفة المسقعه باللحمة المفرومة عبر موقع ثقفني الإخباري. الوسوم

نبدأ سويا في تحضير مسقعة الباذنجان باللحمة المفرومة من أكثر الوصفات الشهية القديمة والمشهورة والمحببة لدى الكثير من الأشخاص. فضلا على أن تناول الباذنجان من الوصفات الغذائية الصحية المفيدة للجسم لأنه يحتوي على عنصر الحديد المفيد للدم، يوجد أكثر من طريقة لعمل الباذنجان و هي الباذنجان باللحمة المفرومة و المقلى والمشوى وعمل سلطه بابا غنوج و يمكن تحضيره أيضا مخلل بالثوم تابعوا معنا وصفتنا اليوم طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة ذات الطابع المصري الأصيل المفضلة لدي الكثير. طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة مكوناتها طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة مكوناتها المكونات.. تجهيز كيلو باذنجان رومي.

وزن نصف كيلو لحمه مفرومة.

عدد1 بصلة متوسطة الحجم.

عدد 4 فصوص ثوم مفرومين.

2 كوب من عصير الطماطم الطازج. مكونات اللحمة المفرومة للمسقعة 2 ملعقة كبيرة من السمن.

كمية مناسبة من زيت القلي.

نصف ملعقة صغيرة من( الفلفل الأسود- بهارات اللحمة- الملح).

3 ثمرات من الفلفل الأخضر الرومي الحار حسب الرغبة. خطوات تحضير المسقعه باللحمة المفرومة نبدأ في تقشير و تقطيع الباذنجان الى حلقات ويرش عليه القليل من الملح ويترك جانبا لمدة 15 دقيقة حتى يصفى منه الماء الزائد. نضع مقلاة على النار بها كمية من مناسبة من الزيت ثم نضع حلقات الباذنجان حتى تحتمر وتكتسب اللون الذهبي. نخرج الباذنجان من الزيت ونضعه على مناشف ورقية حتى نتخلص من كل الزيوت. يقطع الفلفل الرومي الى حلقات ثم يقلي في الزيت ويصفى ويترك جانبا مع الباذنجان ثم نرش القليل من الملح علية. نحضر طاسة فيها السمن ثم ترفع على النار وعندما يسخن السمن يضاف البصل و يقلب حتى يذبل باللون الذهبي. ثم نضيف إليها اللحم وباقي البهارات من الفلفل الأسود ونستمر في التقليب إلي أن ينضج اللحم ثلاثة أرباع السوي. نحضر طاسة اخرى لعمل صوص الطماطم فيها القليل من الزيت و يضاف إليه الثوم مع التقليب حتى يصبح لونه ذهبي ثم يضاف عصير الطماطم الطازجة وننتظر حتى يتسبك. نحضر صنية بحجم متوسط نضع فيها القليل من تسبيكت الطماطم وترص حلقات الباذنجان والفلفل ثم نضع اللحمة المفرومة والطبق الأخيرة باقي تسبيكت الطماطم. بعد أن يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة نضع صينية المسقعة باللحمة المفرومة وتترك لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب اللون الأحمر ثم نخرجها. من الممكن إضافة نكهات اخرى إلي صنية المسقعه باللحمة المفرومة حسب رغبة الأسرة منها البطاطس المحمرة قبل وضع طبقة اللحم المفروم. مكونات اللحمة المفرومة للمسقعةخطوات تحضير المسقعه باللحمة المفرومة انتهينا من تقديم وصفاتنا اليوم وصفة المسقعه باللحمة المفرومة عبر موقع ثقفني الإخباري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة من أشهي و ألذ الأكلات المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.