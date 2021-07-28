طريقة عمل شاورما اسكندر علي الطريقة التركية في منزلك في 10 دقائق زي المطاعم

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل شاورما اسكندر التركية وهى نوع جديد ومختلف من الشاورما التي يتم عملها في تركية، تعد من أشهى الأطباق المستوحاة من المطبخ التركي والتي نالت على إعجاب جمهور كبير من الكبار والصغار، كما أنها انتشرت بسرعة في البلاد العربية وأصبح يحبها الجميع ويطلبها الكثير من الناس، وتعتبر من أسهل الوصفات التي يمكن أعدادها وتحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، كما يمكنك الاستمتاع بمذاق جديد ومختلف للشاورما المميزة بنكهات مختلفة.شاورما اسكندر
يمكنك تحضير شاورما اسكندر بالعديد من الطرق فيمكنك استخدام قطع اللحم البقري، أو يمكنك صنعها من خلال استخدام صدور الدجاج الفيلية، ولكن ذلك جميعا يكون مع أضافه القليل من البهارات المميزة التي تعطيها الطعم المميز الخاص بها، والذي سوف نتعرف عليها الآن خطوة بخطوة بطرق سريعة وبدون تكلفة عالية في تحضيرها.مقادير شاورما اسكندر
للاستمتاع بمذاق شاور اسكندر اللذيذ يمكنك أحضار المقادير الآتية والتي تكفي لحشو أربعة قطع من الخبز العربي.
- مقدار قطعتان من اللحم البقري بما يعادل 200جرام تقريبا
- 200جرام من اللحم البقري المفروم بشكل جيد
- مقدار ملعقة من الملح
- القليل من الفلفل الأسود
- كوب واحد من الزبادي
- مقدار كوب متوسط من صلصة الطماطم المغلي مع ملعقة كبيرة من الماء.
- وللاستمتاع بمذاق مميز يمكنك أضافه مقدار ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
قومي بإتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة للحصول علي أفضل طعم للشاورما للذيذة.
- أضافه بهارات اللحم والملح والفلل الي اللحم المفروم، مع العجن بشكل جيد وإعطائها شكلا دائريا.
- بعد الانتهاء من تتبيل اللحم المفروم بشكل جيد يمكنك تغطية الخليط باستخدام كيس بلاستيكي.
- وقومي بتركها في الثلاجة أطول وقت ممكن وذلك للحصول على المذاق المطلوب.
- في اليوم التالي يمكنك تقطيع اللحم المفروم باستخدام السكين وتركها مدة لا تقل عن 45دقيقة، وذلك قبل القلي بالمقلاة مع مراعاة عدم الإفراط في القلي.
- نقوم بتقطيع قطع الخبز على شكل مستطيل مع توزيع خليط اللحم المفروم على أجزاء الخبز، مع أضافه معجون صلصلة الطماطم على حسب الرغبة، وأضافه القليل من الزبادي او اللبن الزبادي على الأطراف الجانبية للخبز.
- وعندما يبدأ سطح الخبز في النضج يمكنك اذابه القليل من الزبدة في وعاء صغير ومن ثم التوزيع على معجون صلصلة الطماطم.
الوسوم
طريقة عمل شاورما اسكندر التركية وهى نوع جديد ومختلف من الشاورما التي يتم عملها في تركية، تعد من أشهى الأطباق المستوحاة من المطبخ التركي والتي نالت على إعجاب جمهور كبير من الكبار والصغار، كما أنها انتشرت بسرعة في البلاد العربية وأصبح يحبها الجميع ويطلبها الكثير من الناس، وتعتبر من أسهل الوصفات التي يمكن أعدادها وتحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، كما يمكنك الاستمتاع بمذاق جديد ومختلف للشاورما المميزة بنكهات مختلفة.شاورما اسكندر
يمكنك تحضير شاورما اسكندر بالعديد من الطرق فيمكنك استخدام قطع اللحم البقري، أو يمكنك صنعها من خلال استخدام صدور الدجاج الفيلية، ولكن ذلك جميعا يكون مع أضافه القليل من البهارات المميزة التي تعطيها الطعم المميز الخاص بها، والذي سوف نتعرف عليها الآن خطوة بخطوة بطرق سريعة وبدون تكلفة عالية في تحضيرها.مقادير شاورما اسكندر
للاستمتاع بمذاق شاور اسكندر اللذيذ يمكنك أحضار المقادير الآتية والتي تكفي لحشو أربعة قطع من الخبز العربي.
- مقدار قطعتان من اللحم البقري بما يعادل 200جرام تقريبا
- 200جرام من اللحم البقري المفروم بشكل جيد
- مقدار ملعقة من الملح
- القليل من الفلفل الأسود
- كوب واحد من الزبادي
- مقدار كوب متوسط من صلصة الطماطم المغلي مع ملعقة كبيرة من الماء.
- وللاستمتاع بمذاق مميز يمكنك أضافه مقدار ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
قومي بإتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة للحصول علي أفضل طعم للشاورما للذيذة.
- أضافه بهارات اللحم والملح والفلل الي اللحم المفروم، مع العجن بشكل جيد وإعطائها شكلا دائريا.
- بعد الانتهاء من تتبيل اللحم المفروم بشكل جيد يمكنك تغطية الخليط باستخدام كيس بلاستيكي.
- وقومي بتركها في الثلاجة أطول وقت ممكن وذلك للحصول على المذاق المطلوب.
- في اليوم التالي يمكنك تقطيع اللحم المفروم باستخدام السكين وتركها مدة لا تقل عن 45دقيقة، وذلك قبل القلي بالمقلاة مع مراعاة عدم الإفراط في القلي.
- نقوم بتقطيع قطع الخبز على شكل مستطيل مع توزيع خليط اللحم المفروم على أجزاء الخبز، مع أضافه معجون صلصلة الطماطم على حسب الرغبة، وأضافه القليل من الزبادي او اللبن الزبادي على الأطراف الجانبية للخبز.
- وعندما يبدأ سطح الخبز في النضج يمكنك اذابه القليل من الزبدة في وعاء صغير ومن ثم التوزيع على معجون صلصلة الطماطم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل شاورما اسكندر علي الطريقة التركية في منزلك في 10 دقائق زي المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.