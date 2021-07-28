طريقة عمل شاورما اسكندر علي الطريقة التركية في منزلك في 10 دقائق زي المطاعم

طريقة عمل شاورما اسكندر التركية وهى نوع جديد ومختلف من الشاورما التي يتم عملها في تركية، تعد من أشهى الأطباق المستوحاة من المطبخ التركي والتي نالت على إعجاب جمهور كبير من الكبار والصغار، كما أنها انتشرت بسرعة في البلاد العربية وأصبح يحبها الجميع ويطلبها الكثير من الناس، وتعتبر من أسهل الوصفات التي يمكن أعدادها وتحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، كما يمكنك الاستمتاع بمذاق جديد ومختلف للشاورما المميزة بنكهات مختلفة.

شاورما اسكندر

يمكنك تحضير شاورما اسكندر بالعديد من الطرق فيمكنك استخدام قطع اللحم البقري، أو يمكنك صنعها من خلال استخدام صدور الدجاج الفيلية، ولكن ذلك جميعا يكون مع أضافه القليل من البهارات المميزة التي تعطيها الطعم المميز الخاص بها، والذي سوف نتعرف عليها الآن خطوة بخطوة بطرق سريعة وبدون تكلفة عالية في تحضيرها.

مقادير شاورما اسكندر

للاستمتاع بمذاق شاور اسكندر اللذيذ يمكنك أحضار المقادير الآتية والتي تكفي لحشو أربعة قطع من الخبز العربي.

مقدار قطعتان من اللحم البقري بما يعادل 200جرام تقريبا

200جرام من اللحم البقري المفروم بشكل جيد

مقدار ملعقة من الملح

القليل من الفلفل الأسود

كوب واحد من الزبادي

مقدار كوب متوسط من صلصة الطماطم المغلي مع ملعقة كبيرة من الماء.

وللاستمتاع بمذاق مميز يمكنك أضافه مقدار ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

خطوات تحضير الشاورما

قومي بإتباع الخطوات التالية خطوة بخطوة للحصول علي أفضل طعم للشاورما للذيذة.