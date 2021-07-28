طريقة عمل فتة شورما ميكس مثل المحلات بالخطوات في المنزل

من افضل الأكلات المفضلة لدى الجميع فتة الشورما، بأنواعها شورما لحم، أو شورما فراخ، وصف اليوم تجمع بين الاثنين مع بعض الإضافات للحصول على طعم مميز وشهى ولذيذ مثل ما تقدم بالمحلات.

شورما ميكس، الحوم والدجاج غنية بالبروتينات ويجب تناولها بشكل صحي، يوجد من يرغب في تناول الشورما مع الأرز والعيش المحمص، أو تناولها ساندوتشات وأضافه صوص الكاتشب

طريقة عمل فتة شورما

من الصفات سهلة وسريعة التحضير ولا تستغرق الكثير من الوقت والمجهود الشورما، يجب توافر القليل من البهارات لتكتسب طعم مميز، واهم ما يميز الوصفة هو المدة التي يتم تركها في التتبيل، سنقدم لكم المكونات أولا ثم الخطوات.

مقادير شورما الفراخ

عدد 1 زبادي.

عصير ليمون.

خل.

ثوم مفروم.

معلقة صغيرة من البصل بودر.

ملح حسب الرغبة.

نص معلقة صغيرة من فلفل الأسود.

كزبرة ناشفة.

زيت زيتون.

بقدونس مفروم.

مقادير شورما اللحمة

نص كيلو لحمة.

ماء بصل.

ملح حسب الرغبة.

نص معلقة صغيرة من فلفل الأسود.

ربع معلقة صغيرة من ثوم بودر.

بابريكا.

خل.

بهارات لحمة.

خضار فتة ميكس

بصل احمر.

قطع من طماطم.

فلفل الاخضر.

بقدونس مفروم ناعم.

ملح وفلفل اسود.

سماق.

خطوات عمل فتة شورما ميكس

سنبدأ في البداية بتحضير وتسوية شورما الفراخ.

نحضر طبق عميق ونضع صدور الدجاج ونضيف ألية التوابل (زبادي- خل- ملح- فلفل اسود- بصل بودر- ثوم بودر- عصير ليمون) نتركه لمدة لا تقل عن نص ساعة. نضع معلقة من زيت زيتون ثم نضيف صدور الدجاج ونقلب جيدا حتى يتغير الون ونتركه حتى التسوية ثم نضيف خليط الخضار من شرائح الفلفل، وقطع الطماطم، اصبح لديننا شورما فراخ جاهزة يمكن لمن يرغب في عمل ساندوتشات شورما أضافه صوص طحينه وصوص كاتشب.

تحضير شورما لحمة.

نحضر طبق ونضع شرائح اللحم الرفيعة ونضيف أليها مقادير التتبيل من ماء البصل+ خل+ ملح وفلفل الأسود+ بهارات اللحمة+ثوم بصل، ونتركه وقت في التتبيل. نحضر طاسة على النار ونضيف القليل من الزيت ولمن يرغب يمكن أضافه قطعة من الدهن المفروم، ثم يضاف ألية اللحم وتشوح ونقلب جيدا ونتركها حتى التسوية وأضافه خضار لمن يرغب. نحضر قطع من العيش المحمص، ويتم تحضير صوص ألطحينه المضاف ألية الزبادي وعصير أليمون وقليل من الملح. ونحضر طبق التقديم بعد تحضير الأرز ونضع قطع العيش المحمص ونضع شورما فراخ ويضاف أليها شورما لحم ونضع صوص ألطحينه ألذيذ.

فتة الشورما المكس، ألذيذة بخطوات بسيطة وسهلة يمكن تحضيرها بالمنزل.