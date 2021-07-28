وصفة السمسم وزيت الزيتون أسرع وصفة لتطويل الشعر بشكل سريع جداً

تعتبر وصفة السمسم وزيت الزيتون ، من أقوي الوصفات التي تساعد علي تطويل الشعر بشكل سريع، وهي من الوصفات الآمنة جداً بالنسبة للأطفال والكبار، ومكوناتها طبيعية جداَ فهي لا تحتوي علي أي من المكونات التي تضر الشعر أو تسبب له أي تقصف أو تلف، وتبحث كثير من السيدات دائماً عن الوصفات الطبيعية التي تزيد من جمال الشعر وتطويله بشكل سريع، وخاصة للأطفال حيث تجد الكثير من البنات يريدن الحصول علي شعر طويل وناعم، وهذه الخلطة جميع مكوناتها تساعد علي تطويل الشعر وتغذيته وتعطيه قوة ولمعان ملحوظ، كما أنها تحتوي علي فوائد أخرى كثيرة للشعر، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية لتطويل الشعرمنها وصفة ماء البصل للشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعين الكرام طريقة عمل خلطة السمسم وزيت الزيتون بخطوات سهلة للعناية بالشعر وتطويله بشكل سريع.

مكونات وصفة السمسم وزيت الزيتون لتطويل الشعر

تتكون الوصفة من مكونات طبيعية ومتوفرة عن العطار وبأسعار في متناول أيدي الجميع وهي كما يلي:-

ربع كوب من بذور السمسم.

٢ ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

نصف كوب كبير من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير وصفة السمسم وزيت الزيتون لتطويل الشعر بخطوات بسيطة هي كما يلي:-

يتم طحن بذور السمسم نصف طحنة أو طحنة خفيفة، ثم نأخذ مقدار ربع كوب من بذور السمسم. ثم نستخدم طبق متسع ونضع به زيت الزيتون ثم نضيف إليه ربع كوب السمسم المطحون، ونضيف إليه ملعقة من بذور الكتان. تقلب المكونات معاً حتي تتجانس تماماً، ثم تصب داخل برطمان نظيف ومحكم الغلق. ثم يتم حفظه في مكان آمن ومظلم بعيد عن أشعة الشمس أو الضوء العادي لمدة أسبوع. ثم يتم تصفية الخليط واستخدام الزيت فقط.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الخليط للحصول علي شعر طويل وقوي باتباع الخطوات الآتية:-