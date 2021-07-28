أهمية اعتماد التقنيات المتطورة لحماية مرضى السكري كبار السن من انخفاض السكر

أكد خبير طبي لمرض السكري، أحد أطباء مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم أو ما يعرف بـ "الهيبوجلاسيميا"، دوت الخليج واحدة من المضاعفات الرئيسية التي تواجه مرضى السكري الذين يعالجون بالأنسولين أو بعض أدوية السكري الأخرى، ولاسيّما المرضى من الفئات العمرية الأكبر سناً.

إذ يمكن أن تؤدي هذه الحالة لحدوث ضعف جسدي وإدراكي شديد لدى المريض إذا ما تُركت دون علاج، ومع ذلك لا يتم – إلى حد كبير - الإبلاغ عن هذه المشكلة من جانب المرضى.

وأوضح الدكتور أحمد اللبودي، استشاري الغدد الصماء والسكري في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن مستوى السكر في الدم البالغ 70 ملليجرام أو أقل لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر) يُعد مؤشراً على أن المريض يعاني انخفاضاً في مستوى السكر في الدم. كما أن مرضى السكري الذين يعالجون بالأنسولين، هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة لا سيّما مع تقدمهم بالسن، وفي حال تم تجاهل هذه المشكلة فمن الممكن أن تؤدي في النهاية إلى إصابة المريض بالوهن أو فقدان بعض الوظائف.

عوامل لانخفاض السكر في الدم

مشيراً لوجود العديد من العوامل التي تجعل كبار السن أكثر عرضة للإصابة بنقص السكر في الدم، بما في ذلك زيادة مدة الإصابة بمرض السكري، والتغيرات الفسيولوجية المرتبطة بالتقدم بالعمر.

ويمكن أن يعاني المرضى العديد من الأعراض، بما في ذلك فرط التعرق والشعور بالدوخة والخفقان والغثيان والاضطراب البصري والارتباك عند تعرضهم لنوبة. ويستخدم مصطلح "انخفاض شديد في مستوى سكر الدم" لوصف الحالة التي يكون فيها المريض مرتبكاً أو فاقداً للوعي ويحتاج المساعدة لمعالجته.

وأضاف الدكتور اللبودي: "يمكن أن يؤدي نقص السكر في الدم إلى عواقب جسيمة للمرضى من هذه الفئة العمرية. كما أن عدم قدرة المريض على التعامل مع الحالة المرضية بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى سقوطه على الارض وتعرضه لكسور. كذلك فإن تعرض المريض لانخفاض مستوى السكر في الدم، يمكن أن يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، وبالتالي تعريض حياته للخطر، وقد أظهرت بعض الدراسات أيضاً أن هناك ارتباطاً بين انخفاض مستوى السكر في الدم والخرف".

محذّراً من أن تعرض المريض بشكل متكرر لانخفاض مستوى السكر في الدم يمكن أن يقلل من قدرته أو يفقده القدرة على إدراك العوارض التحذيرية المرتبطة بالحالة، الأمر الذي يزيد من خطر تعرضه لنوبات حادة.

التقنيات الجديدة لإدارة مستوى السكر في الدم

شدّد الدكتور اللبودي على أهمية التقنيات الجديدة والمتطورة إلى جانب التوعية الصحيحة بالمرض وأعراضه ومضاعفاته في مساعدة المريض على إدارة مستويات الجلوكوز في الدم، وتقديم رعاية أفضل لكبار السن المصابين بمرض السكري، وتنبيههم عندما يكونون في خطر، فضلاً عن تحسين جودة حياتهم بشكل كبير.

لافتاً إلى أن إحدى هذه التقنيات تتمثل في نظام المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM)، التي تعمل على قياس مستوى الجلوكوز في سائل الأنسجة كل دقيقة إلى 5 دقائق، لتوفر صورة كاملة لملف تعريف الجلوكوز لدى المريض وتسمح له بالتعرف إلى نوبات ارتفاع أو انخفاض مستويات الجلوكوز التي غالباً ما يتم تجاهلها. ويمكن أيضاً دمج أنظمة المراقبة المستمرة للسكري مع مضخة الأنسولين الخاصة بالمريض لتعليق توصيل الأنسولين تلقائياً ومنع حدوث نوبة سكر الدم.

ويوضح الدكتور اللبودي: "يمكن أن تكون تقنية المراقبة المستمرة للجلوكوز مفيدة جداً للأشخاص المصابين بداء السكري الذين يعانون من نوبات متكررة من نقص السكر في الدم، ليس فقط لأنها تساعد في تحديد نوبات انخفاض مستوى السكر في الدم الغير ملحوظة، ولكن أيضاً لأنها مزودة بأجهزة إنذار تصدر صوتاً بمجرد حدوث أو توقع انخفاض في مستوى السكر في الدم لدى المريض. ويُعد ذلك مهماً بشكل خاص للمرضى الذين قد يتعرضون لنوبة أثناء النوم، أو عندما لا يعانون من الأعراض التحذيرية التقليدية المرتبطة بانخفاض مستوى السكر في الدم".

منوهاً إلى أن أجهزة المراقبة المستمرة للسكري دوت الخليج أدوات قيّمة ليس فقط للمرضى، بل للأطباء أيضاً، لأنها توفر مجموعة من البيانات المهمة للأطباء، مثل الأوقات التي يتعرض فيها المريض لارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، وماذا يحدث عندما يكون المريض نائماً أو يتناول الطعام أو يمارس الرياضة. ويمكن أن تساعد هذه البيانات في تعديل العلاج بطريقة يمكن من خلالها تحسين تحكم المريض في مستويات الجلوكوز دون زيادة خطر الإصابة بنقص مستوى السكر في الدم.

كما أن أجهزة المراقبة المستمرة للسكري لعبت دوراً هاماً في دعم منظومة التطبيب عن بعد والتي ظهرت قيمتها خلال فترات التواجد بالمنزل المطولة أثناء ذروة جائحة كوفيد-19، حيث تمكن مستخدمو تلك الأجهزة من إطلاع أطبائهم على بيانات السكري دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.

وخلُص الدكتور اللبودي بالقول: "منذ اكتشاف الأنسولين قبل 100 عام، شهدت طرق رعاية مرضى السكري تطورات ملحوظة، ومن خلال التقنيات المتطورة والأجيال الجديدة من الأنسولين والعلاجات التي لا تؤخذ عن طريق الحقن، شهدنا تقدماً سريعاً فيما يمكننا تقديمه للمرضى حتى لا يشعروا وكأنهم مقيدون بهذا المرض".