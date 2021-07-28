بكوب حليب اعملي تحلية باردة في 5 دقائق، يجب جميع الأشخاص الكبير والصغير تناول الحلوي ويسعوا إلي شراءها جاهزة، فلذلك تبحث الأمهات عن طرق سهلة وبسيطة للإعداد حلوي مميزة في المنزل بدل من شراءها جاهزة، وتكون بنفس الطعم المميز كي تنال إعجاب أفراد أسرتها، باستخدام مكونات صحية ومضمونة في المنزل لضمان صحة أسرتها، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا أسهل طريقة للإعداد تحلية بدون فرن في 5 دقائق.

بكوب حليب اعملي تحلية باردة في 5 دقائق بدون فرن الذا واطعم من الجاهزة

المكونات

كوب من الحليب.

كوب من الماء.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

كيس من الفانيليا.

ملعقة من الكاكاو.

نصف باكو نسكافية.

طريقة التحضير

قومي بوضع قدر على النار ضع كوب من الحليب، ثم قومي بإضافة كوب من الماء، ثم قومي بإضافة أربع معلاق من السكر ثم قومي بإضافة 4 ملاعق من النشا، ثم قومي بإضافة كيس من الفانيليا، قومي بالتقليب الجيد للمكونات حتي تصل إلى مرحلة الغليان، ثم قومي بتقسيمها إلي ثلاث كميات متساوية، يتم إضافة ملعقة من الكاكاو في أول جزء من الخليط، الجزء الثاني من الخليط يثم إضافة نصف باكو من النسكافية، ويترك الجزء الثالث بدون أي أصافات، قومي بإحضار كوب اسكبي أول خليط من الكاكاو واتركي حتي يبرد ثم قومي بإضافة خليط النسكافية واتركيه يبرد ثم قومي بإضافة الخليط بدون أصافات اتركي حتي يبرد تماماً، ثم قومي بإدخاله الثلاجة حتي يتماسك تماماً، قومي بإخراجه وإحضار طبق وقلب الحلوي به وستجدينها بشكل مميز وطعم رائع.

بكوب حليب أحلي تحلية باردة في البيت زي الجاهزة

حلاوة الحليب مع الزبدة

المكونات

كوب من الحليب المجفف.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من النشا.

نصف كوب زبدة.

مكونات القطر

كوب سكر.

نصف كوب من الماء.

قطرات عصير الليمون.

رشه فانيليا.

طريقة التحضير

قومي بتحضير القطر بإضافة السكر والماء وعصير الليمون ورشه من الفانيليا وتركة يغلي، ثم نتركه جانباً حتي يبرد، قومي بإذابة الزبدة في قدر على النار ثم أضيفي الحليب المجفف، حركي المزيج ثم قومي بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب، ثم أضيفي النشا وامزجي الخليط حتي يصل للون الذهبي الغامق، قومي بإضافة القطر تدريجياً وعليك التقليب لمدة 5 دقائق ثم اسكبي الحلوي في أطباق التقديم.