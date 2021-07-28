طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة لتحضير جميع انواع المخبوازات

طريقة عمل عجينة البيتزا تعتبر البيتزا من أكثر الأكلات شعبية حول العالم وتتميز بأنواعها وأحجامها المختلفة التي تناسب جميع الأعمار، وهي أكلة شهية ولذيذة تحتوي على العديد من المكونات والخضروات المفيدة للجسم مثل الطماطم والفلفل والزيتون، ولهذا تبحث العديد من السيدات عبر محرك البحث جوجل عن طريقة عمل عجينة البيتزا في البيت والتي تغني عن طلبها من المطاعم ومحلات المأكولات.

طريقة عمل عجينة البيتزا

تعد البيتزا أحد الأكلات الإيطالية الشهيرة وتتكون في الأساس من عجينة الدقيق والجبن والطماطم والفلفل والزيتون إلا أنها أصبحت تُقدم الان بالعديد من الأنواع والأشكال مثل بيتزا مارجريتا والبيتزا السادة والبيتزا بالكبدة و البيتزا بالجمبري وغيرها الكثير من الأنواع الاخرى التي يرغب في تناولها الصغير قبل الكبير.

ولهذا نقدم لكم من خلال مقال اليوم كافة المعلومات المتعلقة بطريقة عمل عجينة البيتزا وأنواعها المختلفة.

عجينة البيتزا

الأساس في عمل البيتزا هو العجينة وتُمثل نسبة كبيرة في نجاح تحضير البيتزا وتتعدد أنواعها فمنها العجينة السميكة ومنها الرقيقة.

مكونات عجينة البيتزا:

اربعة أكواب من الدقيق.

معلقة من الخميرة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

معلقة من السكر.

كوبين من الماء.

القليل من الملح.

قومي بوضع الخميرة في الماء الدافئ + ملعقة من السكر ودعيها إلى أن تتكون فقاعات هوائية على سطح الماء.

ضعي الدقيق في إناء عميق واسكبي خليط الخميرة والسكر، ثم قومي بعجنها بإضافة الماء الدافئ، ثم اضيفي زيت الزيتون واستمري في العجن.

احضري وعاء اخر وادهني جوانبه وأرضيته بالزيت، ثم انقلي العجينة إليه، ودعيها حتى تختمر ويزداد حجمها.

وبعد مرور ساعة قومي بإخراجها وبططيها لتأخذ شكل دائري.

طريقة عمل عجينة البيتزا:عجينة البيتزا باللبن

المكونات:

خمسة أكواب من الدقيق المطحون.

القليل من الملح.

معلقة خميرة فورية.

معلقة من السكر.

كوبين من اللبن.

كوبين من الزبادي.

كوب من زيت الزيتون.

ماء دافئ.

ثلاث بيضات.

قومي بخلط السكر والملح والخميرة في كوب من الماء الدافئ.

اخفقي اللبن والزبادي والبيض في الخلاط.

قومي بوضع الدقيق في وعاء عميق واضيفي إليه المكونات الأخرى واعجني جيداً حتى تحصلي على عجينة ذات قوام متماسك، دعيها قليلاً حتى تختمر ويتزايد حجمها.

ثم اخرجي وقومي بفرد على شكل دائرة، وضعيها على سطح المكونات المختلفة للبيتزا مثل الجبن والفلفل والطماطم والزيتون وأياً من المكونات الأخرى التي تفضلينها.

طريقة تحضير عجينة البيتزا باللبن