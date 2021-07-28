كيف تختار صابون اليد والوجه بطريقة صحيحة

أدى ظهور Covid 19 إلى تغيير نمط حياتنا بشكل لا يمكن تفسيره. أصبح غسل اليدين المتكرر إلى حد كبير طبيعة ثانية. في حين أن غسل اليدين بانتظام هو ضروري كل ساعة ، فإن بشرة أيدينا رقيقة وتفقد الرطوبة بسهولة ، مما يجعل أيدينا عرضة لتهيج الجلد وجفافه. كيف تبحث عن صابون اليدين الذي يحمي اليدين من الجراثيم مع ضمان بقاء اليدين ناعمتين ومغذيتين جيدًا.

خصائص الحماية من الجراثيم: هي السؤال الأساسي عندما يتعلق الأمر بغسل اليدين ، فمن الضروري أن يساعد المنظف في تخليص أيدينا من جميع الأوساخ والجراثيم. تنتشر العدوى عادة عندما تلمس الأيدي الملوثة الوجه والعينين والأنف والفم مما يسهل وصول الجراثيم إلى الجسم. يمكن أن يمنع غسل اليدين بغسول اليدين انتشار العدوى والأمراض المسببة للجراثيم. رائحة جميلة: الرائحة لها تأثير كبير على مزاجنا. يمكن للمستخلصات من الفواكه والأزهار في صابون اليدين أن تضفي هذه الروائح العطرية على صابون اليدي وتساعد في رفع الحالة المزاجية والإيجابية. ترطيب اليدين: إن غسول اليدين الجيد لا يحمي اليدين من الجراثيم وينظف الشوائب فحسب ، بل يترك أيدينا أيضًا ناعمة ومرطبة. يمكن أن يساعد المزيج المثالي من المكونات والصيغة الصحيحة على ترطيب البشرة وتنعيمها. لهذا السبب ، اختر دائمًا صابون اليد الذي له خصائص ترطيب لن تحافظ على نظافة يديك فحسب ، بل ستجعلها ناعمة ونضرة أيضًا. التجديد: الانغماس في غسل اليدين بتركيبات العطور يمكن أن يعزز حالة مزاجية نشطة ، مما يسمح لنا بالشعور بالانتعاش والنشاط. إن عملية غسل اليدين تساعد أيضًا في تحسين الحالة المزاجية ، مما يجعل المرء يشعر بالراحة والاسترخاء والسعادة.

لذلك ، في المرة القادمة التي تذهب فيها لاختيار صابون اليدين لنفسك ، ابحث عن هذه السمات:

يمكن أن تكون عملية ترغية الرغوة ، لتدليك اليدين بمثابة لحظة سريعة لشخص ما أو قد تعني دقيقة من العزلة تعطي لحظة واحدة من التفكير الذاتي الانعزال عن الواقع الحالي والذهاب بعيدًا ، وفي كلتا الحالتين قد يكون هذا هو المطلوب بشدة هذه الأيام الصعبة.

أيدينا هي أحد أهم أجزاء الجسم ومن المهم الحفاظ عليها نظيفة على النحو الأمثل ، ومحمية من الجراثيم ، وترطيبها وتغذيتها. لذلك ، في المرة القادمة ، عندما تكون خارج المنزل لاختيار غسول يدوي ، احتفظ بنصائحنا للتأكد من أن غسول يديك مطابق لهذه الشروط. ما هو صابون اليد الذي تستخدمه /تستخدميه؟