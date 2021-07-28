طريقة عمل كريم الفازلين وماء الورد الرهيب للقضاء على التجاعيد وتفتيح الوجه مثل الثلج

كريم الفازلين وماء الورد ، من أقوى الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة، وتزيل التجاعيد بشكل رائع، وتعطي البشرة النعومة والترطيب، وتمنع ظهور التشققات المزعجة التي تظهر حول الفم، وهو من الكريمات التي تعطي نتائج رائعة عند استعمالها من أول مرة، ويمنح الكريم للوجه الإشراق ويساعد على تغذيته، ويمكن استخدامها لعلاج تشقق القدمين واليدين، وهو يستخدم أيضا في تفتيح الرقبة وتوحيد لونها ويمكن استخدامه على المناطق الحساسة حيث يجعلها بيضاء مثل القطن وناعمة مثل الحرير، ويوجد بعض الكريمات التي تحافظ على نضارة البشرة وتزيل التجاعيد منها بشكل كبير مثل كريم القهوة، وكريم البقدونس، وكريم الكركم، وهم أفضل من الكريمات الأخرى التي تحمل بعض المواد الكيمائية التي تسبب العديد من المشاكل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الفازلين وماء الورد الرهيب للقضاء على التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات كريم الفازلين وماء الورد الرهيب

توجد بعض المكونات التي تمنح البشرة النعومة والترطيب وتحافظ على نضارتها سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد. ملعقة صغيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من بودرة الثلج. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة لتحضير كريم الفازلين وماء الورد الرهيب للقضاء على التجاعيد بشكل سريع وهى كما يلي:-

نحضر علبة صغيرة ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم مع بعض حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يتماسك، ثم نقوم بغسل الوجه وعمل حمام ماء من البخار حتى تتفتح المسام.

ثم نضع الكريم على الوجه ونتركه على الوجه طول الليل، ونقوم بغسله في الصباح حتى نحصل على نتائج ممتازة.

يفضل وضع علبة الكريم في الثلاجة مرة أخرى حتى نحافظ عليها، نكرر وضع هذا الكريم على الوجه مرة واحدة قبل النوم.

يفضل وضع الكريم في الفترة المسائية حتى لا نتعرض لأشعة الشمس فنسبب اسمرار البشرة.

فوائد كريم الفازلين وماء الورد

يعرف الكريم بفوائده العظيمة التي تخص البشرة وجمالها وهو كنز من الكنوز الربانية التي تعطي بريق وللمعان للبشرة وسوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-