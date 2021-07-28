فوائد قشر البيض للشعر .. تعرفي عليها وعلى طريقة تحضير الوصفات

من الآن وصاعد من الضروري أن تحتفظ أي سيدة أو فتاة بقشر البيض نظرًا إلى فوائد قشر البيض للشعر ، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادنالتي تفيد الشعر، مثل الكالسيوم، الزنك، الحديد، الفوسفور، النحاس، والمنغنيز، مما يساعد في علاج كافة مشاكل الشعر وإصلاح التلف.

فوائد قشر البيض للشعر

يحتوي قشر البيض على خصائص عديدة تجعله مفيد للشعر، ومن أبرز فوائده ما يلي:

يساعد في علاج الهيشان ويحمي الشعر والأظافر من التكسر والتلف بفضل احتوائه على كربونات الكالسيوم.

حيث أثبتت الدراسات أن قشور البيضة الواحدة تحتوي تقريبًا على 400 مليجرام من كربونات البوتاسيوم.

أي ما يعادل نصف الكمية التي يحتاج إليها جسم الإنسان بصفة يومية.

يحتوي قشر البيض على مادة البيوتين التي تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه.

وهي المادة التي تحفز إنتاج مادة الكيراتين الطبيعي.

يساعد على تحفيز نمو الشعر وزيادة طوله، نظرًا لاحتوائه على الكثير من المعادن، مثل الكالسيوم، السيلينيوم، المغنيسيوم، وغيرها.

تهدئة فروة الرأس والتخفيف من الحكة الناتجة عن الجفاف الذي تتعرض له بسبب الإفراط في استخدام مستحضرات التصفيف والمواد الكيميائية.

كيفية تحضير قشر البيض المطحون

هناك خطوات بسيطة يجب إتباعها من أجل تحضير بودرة قشور البيض، والتي تتلخص فيما يلي:

الاحتفاظ بقشر البيض بعد الاستعمال. ثم غسل القشور جيدًا من الداخل والخارج للتأكد من إزالة أي مادة لزجة. من ثم تركها في الهواء والشمس حتى تجف تمامًا. كما يمكن تجفيف القشور وتطهيرها في الفرن لمدة خمس دقائق تقريبًا. وأخيرًا، يوضع القشر في الخلاط الكهربائي ويطحن جيدًا حتى يصبح بودرة ناعمة.

ماسك لتنعيم الشعر من قشر البيض المطحون

تدخل بودرة قشور البيض في العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم على الشعر لتنعيمه وزيادة ترطيبه، وفيما يلي مكونات الماسك وطريقة استخدامه:

ثلاث ملاعق كبيرة من قشور البيض المطحونة.

ملعقتان من القشدة.

مكونات الماسك

مع مراعاة مضاعفة المقادير في حالة كان الشعر طويل.

بداية يتم خلط المكونات معًا بشكل جيد. ثم يتم تطبيق المزيج على الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف. يتم ترك الماسك على الشعر لمدة نصف ساعة. ثم يتم غسله بالماء والشامبو المناسب لنوع الشعر.

طريقة تحضير الماسك

ينصح بتكرار الماسك مرتين على الأكثر كل أسبوع، مع العلم أن يمكن استخدام المايونيز بدلاً من القشدة.

ماسك البيض وبودرة قشر البيض لتغذية الشعر ونموه

يساعد بياض البيض في تغذية الشعر من الجذور وتقوية البصيلات مما يحفز نموه، وفيما يلي مكونات الماسك وطريقته:

خمس ملاعق كبيرة من بودرة قشر البيض.

بياض بيضة واحدة.

أولاً، يتم خلط قشر البيض مع بياض البيض. ثم يتم توزيع المزيج على الشعر بالكامل، ويُترك لمدة ربع ساعة. ثم يُغسل بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

المكوناتطريقة الاستعمال

تُكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج تدريجيًا.