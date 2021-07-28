طريقة عمل الجمبري بالكاري على طريقة المطبخ الهندي اللذيذ في المنزل

طريقة عمل الجمبري بالكاري ، على الطريقة الهندية هي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثيرين، وذلك نظراً لانتشار ثقافة المطبخ الهندي بين شعوب الدول العربية وذلك لانتشار الهنود بشكل كبير وملحوظ في العديد من البلدان العربية، والتي لاقت القبول لدى العديد من فئات الشعوب المختلفة لكونه معد بطريقة مختلفة تحتوي على العديد من النكهات والبهارات المختلفة، والتي لم تعتاد الشعوب العربية في استخدامها في مطابخهم، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على طريقة تحضير الجمبري بالكاري على الطريقة الهندية.

مكونات طريقة عمل الجمبري بالكاري

يمكن طبخ الجمبري بالكاري وحليب جوز الهند بكل سهولة في حالة توافر المكونات التالية:

نصف كيلو غرام من الجمبري متوسط الحجم أو الكبير حسب الرغبة مقشر.

ربع كيلو غرام من حليب جوز الهند.

عدد ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف حزمة من الكزبرة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

بصلة صغيرة الحجم أو نصف بصلة متوسطه مقطعه حلقات.

ملعقة واحده صغيرة من أعشاب الليمون.

رشة من الفلفل الأبيض والملح الأبيض الناعم.

عدد واحد حبه من الفلفل الحار.

طريقة التحضير

قبل أن نبدأ بطريقة التحضير يجب التنويه على أن يكون الجمبري نظيف من كيس الرمل الموجود خلف الرأس مباشرةً، والتي يمكن إزالته بكل سهولة عن طريق أستخدام خلة الأسنان الخشبية أو بشق ظهر الجمبري برفق باستخدام السكين.

ثم بعد ذلك نقوم بتحضير مقلاه تكفي أستخدام الكمية التي سوف يتم تحضيرها، وتوضع على نار عالية مع ملعقتان زيت الذرة، بعد أن يسخن الزيت نقوم بوضع كل كمية الجمبري مع البصل المقطع والفلفل الحار ورشة الفلفل الأبيض والملح والبابريكا والكاري مع التقليب جيداً حتى ينضج الجمبري، لان الجمبري لا يأخذ وقت كبير في التسوية وعندما يتغير لون الجمبري إلى اللون الذهبي نقوم بوضع ورق الكزبرة الخضراء مع حليب جوز الهند ويقلب مرة واحده ثم يترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تنضج جميع المكونات.

بعد أن ينضج الجمبري نقوم بوضعه في طبق عميق مع وضع القليل من الكزبرة الخضراء للتزين ويمكن تقديمه جانب أرز السمك أو البسمتي وبالهناء والشفاء.