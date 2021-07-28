طريقة سهلة لتحضير ألذ كيكة بسكويت باردة بطعم الكابتشينو وبدون فرن، تعد كيكة البسكويت من أسهل وأشهى أطباق التحليات التي تقدم في الصيف مع الشاي، حيث يمكنك صنعها بسهولة بالغة لأنها لا تحتاج خبرة في المطبخ، كما إنها تحتوي على مكونات اقتصادية بسيطة متوفرة في كل مطبخ. قدمي تحلية مميزة وجديدة لأطفالك واصنعي اليوم ألذ وأسهل كيكة بسكويت باردة بطعم الكابتشينو بدون إستخدام الفرن.

طريقة تحضير كيكة البسكويت بطعم الكابتشينو

سوف نبدأ أولاً بعمل صوص الشيكولاتة وتحضير المقادير التي يتكون منها وهي 2 كوب كبير من الحليب السائل، 4 ملاعق كبيرة من نشا الذرة، 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، نصف باكيت كابتشينو بودر ويمكنك تعويضه بنفس المقدار من اللاتيه أو النسكافيه 3*1، نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة، نصف كوب من السكر، علبة قشطه بوك أو نصف كوب من أي نوع قشطه وهي تضاف بشكل اختياري.

لعمل صوص الشيكولاتة المخصص لكيك البسكويت بطعم الكابتشينو يتم تحضير إناء قابل للطهي، ثم يضاف إليه مقدار كلا من الحليب، نشا الذرة، الكاكاو، الكابتشينو، الفانيليا، السكر ثم يتم مزج المكونات بشكل جيد بإستخدام المضرب اليدوي، بعدها قومي يرفع الإناء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يتغير قوام الخليط، ثم يتم إضافة مقدار القشطة اختيارياً ويتم الخلط مرة أخرى ثم يترك جانباً.

طريقة عمل كيكة المقلاة

يتم تحضير باكيت بسكويت سادة، لتسقية البسكويت يتم تحضير وعاء ويضاف إليه نصف كوب من الحليب، باقي باكيت الكابتشينو، نصف ملعقة صغيرة نسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان، وأيضاً ملعقة كبيرة سكر ثم يتم خلط المكونات جيداً. بعد ذلك يتم تحضير قالب أو صينية ثم يتم غمس قطع البسكويت في الخليط ثم يتم رص البسكويت في الصينية ويتم وضع القليل من الخليط على البسكويت بعد رصه، يتم إضافة طبقة من الصوص الذي تم تحضيره ثم يتم توزيعه جيداً ثم يتم وضع طبقة أخرى من البسكويت بعد أن تم غمسه في الخليط، ثم يتم وضع طبقة من الصوص ويتم توزيعه جيداً ثم طبقة أخرى من البسكويت.

يمكنك تحضير جناش الشيكولاتة للتزيين من خلال تجهيز 3/4 كوب شيكولاتة مقطعة صغير، ربع كوب كريمة سائلة يمكنك استبدالها بربع كوب حليب+ ملعقة زبدة. يتم تسخين الكريمة في الميكرويف ثم يُضاف إليها قطع الشيكولاتة ثم يتم الخلط جيداً، بعد ذلك يوضع هذا الصوص في الصينية ويتم توزيعه جيداً ثم توضع في الفريزر حتى تتماسك ثم يتم رش القليل من الكاكاو الخام على وجه الصينية ثم يتم تقطيعها وتصبح جاهزة.