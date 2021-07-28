10 طرق لاضافة حجم لشعرك وتنعيمه باستخدام مكونات طبيعية

الناس من زمان بيستخدموا المكونات الطبيعية كعلاجات تجميلية ، على سبيل المثال علاج الشعر بالزيت اللي بيتم استخدامه في الهند القديمة ، ومازال لحد دلوقتي بيستخدموه ، واللي بيساعد على تغذية الشعر وبيخليه اقوى واكتر كثافة ونعومة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على بعض وصفات لاضافة حجم للشعر وتنعيمه.

وصفات لاضافة حجم للشعر:

1- بياض البيض:

البيض بيحتوي على نسبة عالية من البروتين ، عشان كده اكل البيض بانتظام بيحافظ على صحة شعرك ، وماسك البيض ممكن انه يساعد في منع تساقط الشعر, وتكسر الشعر, واصلاح الشعر التالف, وتعزيز نموه ، تقدري تستخدمي بياض البيض لوحده او تضيفي له مكونات تانية.

– هاتي بيضتين ، افصلي الصفار عن البياض ، احنا هنحتاج بياض البيض بس.

– ضيفي لهم 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

– قلبي المكونات كلها مع بعض كويس ، ووزعي الخليط على شعرك.

– سيبيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه بماية باردة.

2- جل الالوفيرا:

جل الصبار من المكونات الطبيعية اللي ليها فوايد كتير جدا للشعر ، وهو مفيد بشكل خاص للشعر الدهني والمجعد والهايش والجاف ، الصبار هيساعد على ترطيب الشعر وهيخليه اقوى ويقلل من تساقطه.

– هاتي 2 معلقة كبيرة من جل الالوفيرا.

– ضيفي له 1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.

– اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على الشعر ، ابدأي من نص الشعر للاطراف ، وبعدين حطيه على فروة الراس.

– غطي الشعر بشاور كاب وفوقيه فوطة ، عشان الماسك يتغلغل جوه الشعر كويس.

– سيبيه لمدة 30 دقيقة وبعدها اغسلي شعرك.

3- الافوكادو:

الافوكادو بيحتوي على زيوت طبيعية واحماض دهنية صحية وفيتامينات ومعادن ، بتغذي الشعر وبتمنعه من التكسر ، والماسك ده هيكون مفيد بشكل خاص للشعر الجاف.

– اهرسي 1 ثمرة افوكادو.

– ضيفي لها 1 معلقة كبيرة من زيت الروزماري و 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

– في بولة صغيرة اضربي صفار بيضة ، وضيفي لها باقي المكونات.

– قلبي المكونات مع بعض كويس ، ووزعي الخليط على شعرك.

– سيبي الماسك لمدة من 10 – 20 دقيقة وبعدها اغسليه.

4- زيت جوز الهند:

استخدام زيت جوز الهند ممكن انه يساعد على ترطيب الشعر تقليل فقدان البروتين وتكسر الشعر ، الشعر لما بيتبل ويمتص الماية ، ده ممكن يسبب في تغيير هيكلي يخلي الشعر يتلف بشكل اسهل ، عشان كده بننصحك انك تحطي زيت جوز الهند قبل غسل الشعر ، ده هيمنع شعرك من امتصاص ماية كتير ، وتقدري كمان تدهنيه بعد غسل الشعر ، هيساعد على تنعيم الشعر ، وهيخليه معرض بشكل اقل للتكسر.

5- الموز:

الموز بيحتوي على مادة السيليكا ، واللي ممكن انها تساعد جسمك على انتاج كولاجين اكتر وتخلي الشعر اكتر كثافة وقوة ، وبتساعد كمان على تنعيم الشعر.

– في بولة اهرسي من 1 – 2 ثمرة موز.

– ضيفي لها 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

– اخلطي المكونات مع بعض كويس لحد ما الخليط يبقى ناعم.

– وزعي الخليط على شعرك وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة وبعدها اغسليه.

6- الشوفان:

دقيق الشوفان بيحتوي على نسبة عالية من الالياف اللي هتساعد على ترطيب شعرك وتعزيز نموه ، وكمان هتخلي شعرك اكتر كثافة.

– هاتي 3 معالق كبيرة من الشوفان.

– ضيفي لهم ½ كوباية لبن, 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند, و 1 معلقة كبيرة عسل نحل.

– اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على شعر ناشف ، ودلكيه في فروة الراس.

– سيبي الماسك لمدة 30 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.

7- العسل:

العسل بسبب احتوائه على كل الفيتامينات والمعادن ، وكمان بسبب خصائصه المضادة للاكسدة ، ده بيساعد على ترطيب الشعر الجاف, وبيقلل من تكسر الشعر, وبيخلي الشعر صح اكتر بشكل عام.

– في بولة اخلطي ½ كوباية عسل مع ¼ كوباية من زيت الزيتون.

– حطي الخليط في الميكروويف لمدة 20 ثانية ، او سخنيه شوية على حمام ماية سخنة.

– قلبي المكونات مع بعض وسيبيها تبرد شوية.

– وزعي الخليط على شعرك بصوابعك او باستخدام فرشة ، ودلكيه على فروة الراس.

– غطي الشعر بشاور كاب او كيس بلاستيك ، وسيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو.

8- الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر هيساعد على تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه ، وتقدري تستفادي من خصائصة المضادة للاكسدة عن طريق شربه او استخدامه كغسول للشعر.

– في كوباية حطي ماية مغلية مع 1 – 2 باكيت شاي اخضر ، او 2 معلقة كبيرة.

– سيبي الشاي منقوع في الماية لمدة 5 دقايق ، وصفيه وسيبيه لحد ما يبقى دافي او يبرد خالص.

– اغسلي شعرك وبعدين اشطفيه بالشاي الاخضر اخر شطفة.

9- ماية الارز:

ماية الارز ممكن انها تخلي شعرك اقوى وتصلح تلف الشعر ، وكمان بتحميه من التلف في المستقبل.

– هاتي كوباية ارز اشطفيه وصفيه.

– حطيه في طبق وضيفي له 1 كوباية ماية ، قلبيه لحد ما الماية يبقى لونها ابيض.

– صفي الارز ، واحتفظي بالماية.

– سيبي ماية الارز لمدة من 12 – 24 ساعة ، عشان يسمح بخروج الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه.

– بعد غسل شعرك بالطريقة العادية ، حطي ماية الارز على شعرك.

– سيبيها من 2 – 5 دقايق ، وبعدها اغسليه.

10- اللبن:

استخدام اللبن على الشعر هيمده بالفيتامينات والبروتينات الصحية ، وممكن انه يخلي شعرك اقوى وانعم.

– اخلطي كمية من اللبن, مع العسل, الفراولة, والموز ، واخلطيهم كويس مع بعض.

– وزعي الخليط على شعرك.

– سيبيه لمدة من 20 – 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه.

ازاي تخلي شعرك بيلمع وصحي بسهولة..اعرفي معانا نصايح ووصفات طبيعية