10 طرق لاضافة حجم لشعرك وتنعيمه باستخدام مكونات طبيعية

الناس من زمان بيستخدموا المكونات الطبيعية كعلاجات تجميلية ، على سبيل المثال علاج الشعر بالزيت اللي بيتم استخدامه في الهند القديمة ، ومازال لحد دلوقتي بيستخدموه ، واللي بيساعد على تغذية الشعر وبيخليه اقوى واكتر كثافة ونعومة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على بعض وصفات لاضافة حجم للشعر وتنعيمه.
وصفات لاضافة حجم للشعر:
1- بياض البيض:
البيض بيحتوي على نسبة عالية من البروتين ، عشان كده اكل البيض بانتظام بيحافظ على صحة شعرك ، وماسك البيض ممكن انه يساعد في منع تساقط الشعر, وتكسر الشعر, واصلاح الشعر التالف, وتعزيز نموه ، تقدري تستخدمي بياض البيض لوحده او تضيفي له مكونات تانية.
– هاتي بيضتين ، افصلي الصفار عن البياض ، احنا هنحتاج بياض البيض بس.
– ضيفي لهم 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
– قلبي المكونات كلها مع بعض كويس ، ووزعي الخليط على شعرك.
– سيبيه لمدة 20 دقيقة وبعدها اغسليه بماية باردة.
2- جل الالوفيرا:
جل الصبار من المكونات الطبيعية اللي ليها فوايد كتير جدا للشعر ، وهو مفيد بشكل خاص للشعر الدهني والمجعد والهايش والجاف ، الصبار هيساعد على ترطيب الشعر وهيخليه اقوى ويقلل من تساقطه.
– هاتي 2 معلقة كبيرة من جل الالوفيرا.
– ضيفي له 1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون.
– اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على الشعر ، ابدأي من نص الشعر للاطراف ، وبعدين حطيه على فروة الراس.
– غطي الشعر بشاور كاب وفوقيه فوطة ، عشان الماسك يتغلغل جوه الشعر كويس.
– سيبيه لمدة 30 دقيقة وبعدها اغسلي شعرك.
3- الافوكادو:
الافوكادو بيحتوي على زيوت طبيعية واحماض دهنية صحية وفيتامينات ومعادن ، بتغذي الشعر وبتمنعه من التكسر ، والماسك ده هيكون مفيد بشكل خاص للشعر الجاف.
– اهرسي 1 ثمرة افوكادو.
– ضيفي لها 1 معلقة كبيرة من زيت الروزماري و 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
– في بولة صغيرة اضربي صفار بيضة ، وضيفي لها باقي المكونات.
– قلبي المكونات مع بعض كويس ، ووزعي الخليط على شعرك.
– سيبي الماسك لمدة من 10 – 20 دقيقة وبعدها اغسليه.
4- زيت جوز الهند:
استخدام زيت جوز الهند ممكن انه يساعد على ترطيب الشعر تقليل فقدان البروتين وتكسر الشعر ، الشعر لما بيتبل ويمتص الماية ، ده ممكن يسبب في تغيير هيكلي يخلي الشعر يتلف بشكل اسهل ، عشان كده بننصحك انك تحطي زيت جوز الهند قبل غسل الشعر ، ده هيمنع شعرك من امتصاص ماية كتير ، وتقدري كمان تدهنيه بعد غسل الشعر ، هيساعد على تنعيم الشعر ، وهيخليه معرض بشكل اقل للتكسر.
5- الموز:
الموز بيحتوي على مادة السيليكا ، واللي ممكن انها تساعد جسمك على انتاج كولاجين اكتر وتخلي الشعر اكتر كثافة وقوة ، وبتساعد كمان على تنعيم الشعر.
– في بولة اهرسي من 1 – 2 ثمرة موز.
– ضيفي لها 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.
– اخلطي المكونات مع بعض كويس لحد ما الخليط يبقى ناعم.
– وزعي الخليط على شعرك وسيبيه لمدة 10 – 15 دقيقة وبعدها اغسليه.
6- الشوفان:
دقيق الشوفان بيحتوي على نسبة عالية من الالياف اللي هتساعد على ترطيب شعرك وتعزيز نموه ، وكمان هتخلي شعرك اكتر كثافة.
– هاتي 3 معالق كبيرة من الشوفان.
– ضيفي لهم ½ كوباية لبن, 1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند, و 1 معلقة كبيرة عسل نحل.
– اخلطي المكونات مع بعض كويس ، وزعي الخليط على شعر ناشف ، ودلكيه في فروة الراس.
– سيبي الماسك لمدة 30 دقيقة وبعدها اغسليه بالشامبو.
7- العسل:
العسل بسبب احتوائه على كل الفيتامينات والمعادن ، وكمان بسبب خصائصه المضادة للاكسدة ، ده بيساعد على ترطيب الشعر الجاف, وبيقلل من تكسر الشعر, وبيخلي الشعر صح اكتر بشكل عام.
– في بولة اخلطي ½ كوباية عسل مع ¼ كوباية من زيت الزيتون.
– حطي الخليط في الميكروويف لمدة 20 ثانية ، او سخنيه شوية على حمام ماية سخنة.
– قلبي المكونات مع بعض وسيبيها تبرد شوية.
– وزعي الخليط على شعرك بصوابعك او باستخدام فرشة ، ودلكيه على فروة الراس.
– غطي الشعر بشاور كاب او كيس بلاستيك ، وسيبيه لمدة 30 دقيقة ، وبعدها اغسلي شعرك بالشامبو.
8- الشاي الاخضر:
الشاي الاخضر هيساعد على تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه ، وتقدري تستفادي من خصائصة المضادة للاكسدة عن طريق شربه او استخدامه كغسول للشعر.
– في كوباية حطي ماية مغلية مع 1 – 2 باكيت شاي اخضر ، او 2 معلقة كبيرة.
– سيبي الشاي منقوع في الماية لمدة 5 دقايق ، وصفيه وسيبيه لحد ما يبقى دافي او يبرد خالص.
– اغسلي شعرك وبعدين اشطفيه بالشاي الاخضر اخر شطفة.
9- ماية الارز:
ماية الارز ممكن انها تخلي شعرك اقوى وتصلح تلف الشعر ، وكمان بتحميه من التلف في المستقبل.
– هاتي كوباية ارز اشطفيه وصفيه.
– حطيه في طبق وضيفي له 1 كوباية ماية ، قلبيه لحد ما الماية يبقى لونها ابيض.
– صفي الارز ، واحتفظي بالماية.
– سيبي ماية الارز لمدة من 12 – 24 ساعة ، عشان يسمح بخروج الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه.
– بعد غسل شعرك بالطريقة العادية ، حطي ماية الارز على شعرك.
– سيبيها من 2 – 5 دقايق ، وبعدها اغسليه.
10- اللبن:
استخدام اللبن على الشعر هيمده بالفيتامينات والبروتينات الصحية ، وممكن انه يخلي شعرك اقوى وانعم.
– اخلطي كمية من اللبن, مع العسل, الفراولة, والموز ، واخلطيهم كويس مع بعض.
– وزعي الخليط على شعرك.
– سيبيه لمدة من 20 – 30 دقيقة ، وبعدها اغسليه.
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