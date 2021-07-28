طريقة عمل برجر الدجاج العراقي بطريقة بسيطة ومذاق ولا أروع في المنزل

يعد برجر الدجاج العراقي من الوجبات اللذيذة التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل بكل بساطة وبمذاق وطعم رائع، والكثير بردن تقديم أكلات مختلفة ومتنوعة، لذلك سوف نقوم بتحضير برجر بالدجاج على الطريقة العراقية بطعم مختلف، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل برجر الدجاج العراقي في المنزل. مقادير عمل برجر الدجاج العراقي مقادير عمل برجر الدجاج العراقي يحتوي برجر الدجاج العراقي من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من صدور الدجاج المخلي.

حبة من البصل.

قطعة من لية العجل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

ثلاث فصوص من الثوم.

ربع كوب من البقسماط.

ثلاث ملاعق من بهارات الهامبرغر.

نصف ملعقة من الملح طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير برجر الدجاج العراقي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر الكبة الكهربائي ونقوم بفرك البصل والثوم ونضربهم جيدا. ثم نقوم بإضافة الدجاج مع البصل والثوم ونقوم بفرمهم جيدا. نضع اللحم في وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بإضافة بهارات الهمبرجر والملح والفلفل الأحمر ونعجنهم جيدا. ثم نقوم بإضافة البقسماط مع الإستمرار بالعجن حتى يصبح الخليط متماسك. بعد ذلك نقوم بتشكيل عجين اللحم إلى كرات متوسطة الحجم ونضغط عليها في المنتصف. نضع اللحم في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعتين أو ليلة كاملة. نحضر مقلاة من التيفال ونضع بها القليل من الزيت ونحمرها على الوجهين. يقدم بجانب الكاتشب وصلصة المايونيز والقليل من الخس والمخلل. وبهذا نكون قدمنا أحلى وجبة من الهامبرغر والدجاج لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. طريقة عمل صلصة المايونيز سوف نقدم طريقة عمل صلصة المايونيز في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء متوسط ونقوم بخلط صفار بيضة كبيرة مع ملعقة ونصف من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الخل الأبيض ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة المستردة والملح مع التقليب جيدا لمدة لا تقل عن ٣٠ ثانية.

بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت ونخلط جيدا، ثم نضيف نصف كوب من الزيت بشكل تدريجي إلى أن نحصل على خليط سميك.

بعد ذلك نضع الصوص في الثلاجة إلى أن يتم استخدامها. الوسوم

يعد برجر الدجاج العراقي من الوجبات اللذيذة التي يعشقها الجميع من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل بكل بساطة وبمذاق وطعم رائع، والكثير بردن تقديم أكلات مختلفة ومتنوعة، لذلك سوف نقوم بتحضير برجر بالدجاج على الطريقة العراقية بطعم مختلف، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل برجر الدجاج العراقي في المنزل. مقادير عمل برجر الدجاج العراقي مقادير عمل برجر الدجاج العراقي يحتوي برجر الدجاج العراقي من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كيلو من صدور الدجاج المخلي.

حبة من البصل.

قطعة من لية العجل.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

ثلاث فصوص من الثوم.

ربع كوب من البقسماط.

ثلاث ملاعق من بهارات الهامبرغر.

نصف ملعقة من الملح طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير برجر الدجاج العراقي في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر الكبة الكهربائي ونقوم بفرك البصل والثوم ونضربهم جيدا. ثم نقوم بإضافة الدجاج مع البصل والثوم ونقوم بفرمهم جيدا. نضع اللحم في وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بإضافة بهارات الهمبرجر والملح والفلفل الأحمر ونعجنهم جيدا. ثم نقوم بإضافة البقسماط مع الإستمرار بالعجن حتى يصبح الخليط متماسك. بعد ذلك نقوم بتشكيل عجين اللحم إلى كرات متوسطة الحجم ونضغط عليها في المنتصف. نضع اللحم في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعتين أو ليلة كاملة. نحضر مقلاة من التيفال ونضع بها القليل من الزيت ونحمرها على الوجهين. يقدم بجانب الكاتشب وصلصة المايونيز والقليل من الخس والمخلل. وبهذا نكون قدمنا أحلى وجبة من الهامبرغر والدجاج لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا. طريقة عمل صلصة المايونيز سوف نقدم طريقة عمل صلصة المايونيز في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء متوسط ونقوم بخلط صفار بيضة كبيرة مع ملعقة ونصف من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الخل الأبيض ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بإضافة المستردة والملح مع التقليب جيدا لمدة لا تقل عن ٣٠ ثانية.

بعد ذلك نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت ونخلط جيدا، ثم نضيف نصف كوب من الزيت بشكل تدريجي إلى أن نحصل على خليط سميك.

بعد ذلك نضع الصوص في الثلاجة إلى أن يتم استخدامها.

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