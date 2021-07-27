طريقة تحضير أسرع بيتزا بدون فرن من منزلك في 10 دقائق فقط، الكثير منا يحب تناول البيتزا فهي وجبة سهلة الأكل لذيذة الطعم ولكنها صعبة التحضير في المنزل بنفس الهيئة والطعم، تناسب وصفة اليوم كل عشاق البيتزا الذين يتكاسلون عن صنع العجين، ومن المعروف أن تحضير العجين هو الجزء الأصعب في عمل البيتزا ويستهلك الكثير من الوقت في تحضيره. واليوم نقدم لكم طريقة سهلة جداً لعمل البيتزا باستخدام المقلاة في دقائق معدودة، وذلك دون الحاجة إلى استخدام الفرن أو الخميرة.

طريقة تحضير أسرع بيتزا بدون فرن

لصنع ما يكفي عدد 2 بيتزا ستحتاجين إلى مقادير عبارة عن كوب وربع من دقيق المخبوزات، كوب زبادي طبيعي في درجة حرارة الغرفة، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا، رشة ملح، ملعقة صغيرة زيت زيتون أو زيت نباتي. أما الإضافات على البيتزا فهي عبارة عن صلصة طماطم، جبنة موتزريلا، زيتون، شرائح فلفل ألوان أو أخضر، كما يمكنك إضافة شرائح من السوسيس، أي خضار تفضلوه.

سنبدأ في عمل البيتزا المنزلية السريعة عن طريق تحضير مقدار الدقيق في وعاء ويضاف إليه مقدار كلا من الملح، بيكنج بودر، بيكنج صودا، ويتم تحضير مقدار الزبادي في وعاء ويضاف إليه مقدار الزيت، وفي وعاء آخر يتم إضافة الدقيق بإضافاته وأيضاً الزبادي مع الزيت ثم يتم تقليب المكونات جيداً وعجنها قليلاً ليتم الحصول على قوام متجانس أملس نوعا ما.

عمل بيتزا المقلاة من المنزل

يتم تقسيم العجين إلى نصفين ويفضل ترك العجين عشر دقائق حتى يستريح، ثم يتم فرد العجين بسُمك ليس رفيع وليس سميك أيضاً. يتم تسخين مقلاة على درجة حرارة متوسطة ويضاف إليها القليل من زيت الزيتون أو زيت نباتي، بعد تسخين المقلاة والزيت جيداً يتم وضع عجينة البيتزا لتأخذ لون ذهبي رائع ثم بعد دقيقة تقريباً يتم تحريك العجين قليلاً ويوضع على الناحية الأخرى.

بعد ذلك يتم وضع صلصة الطماطم بمقدار ثلاثة ملاعق كبيرة تقريباً (يتم تحضيرها عن طريق تحضير فصين ثوم، نصف ملعقة صغيرة فلفل حار، 2 كوب صلصة طماطم، ملح وفلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة سكر)، يتم توزيع صلصة الطماطم جيداً ثم يتم وضع جبنة موتزريلا وشرائح فلفل وشرائح رفيعة من السوسيس والزيتون ثم توضع طبقة أخرى من جبنة موتزريلا، بعد ذلك تُطفئ النار وتغطى المقلاة لمدة دقيقتين تقريباً، ثم يتم تقطيعها وتقدم.