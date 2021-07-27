تبييض رباني مع كريم بانثينول والخيار تبييض خارق ملفت للنظر

كريم بانثينول والخيار الرباني في التبييض وتفتيح جميع المناطق الداكنة، يعد كريم البانثينول من أفضل أنواع الكريمات الطبية الجاهزة وهذا الكريم يختلف عن باقي الكريمات الأخرى، لما له من فوائد متعددة لا يعرفها الكثير منا حيث يعمل على إنتاج مادة الكولاجين التي تمنع ظهور التجاعيد وتساعد في نضارة البشرة وجمالها، كما يستخدم أيضاً كملطف جيد بعد إزالة الشعر لكى يمنع ظهور البقع الحمراء، وعند خلطه مع الأشياء الطبيعية الأخرى ( كالخيار والقهوة والنشا و….. ) يعطي مفعول عميق يتعجب منه كثير من الفتيات، ومن خلال هذا الموضوع المفيد سوف نتعرف على مكونات عمل كريم بانثينول والخيار وطريقة تحضيره واستخدامه وبعض الفوائد المهمة له.

مكونات عمل كريم بانثينول والخيار

يتكون كريم بانثينول والخيار الخارق في التبييض وخاصة المناطق الحساسة من مكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:

ملعقة متوسطة من كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

حبة من الخيار متوسطة الحجم مهروسة.

ملعقة متوسطة من الكركم.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام

تعد طريقة تحضير كريم البانثينول المبيض من أفضل الطرق الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل والطريقة هي كالتالي:

نحضر وعاء صغير ونضع به كريم البانثينول وعصير الليمون والخيارة المهروسة جيداً والكركم والنشا. نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يتكون لدينا خليط متجانس. نضع هذا الكريم على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم الماء البارد لكي تغلق المسام المفتوحة.

الفوائد المهمة لكريم بانثينول الطبي الممتاز للبشرة

يغفل الكثير من الناس عن الفوائد الممتازة لكريم بانثينول المعجزة في التبييض والآن سوف نحدثكم عن بعض منها وهي كما يلي: